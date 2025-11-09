Bellolio, vocero de Matthei, rechaza indulto a Krassnoff propuesto por Kaiser

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), vocero del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, rechazó este domingo un eventual indulto del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a criminales de lesa humanidad presos en Punta Peuco, entre ellos, el exbrigadier Miguel Krassnoff.

"Yo estoy en contra de todas las dictaduras: las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, 'del pasado'. La forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia", dijo Bellolio en el programa Estado Nacional, de TVN.

"Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país y tiene más de 700 años acumulados es un criminal y, por tanto, tiene que estar en la cárcel", añadió.

También enfatizó que, "en cualquier caso, aquí tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos de las personas, siempre".

De esta manera, Bellolio respondió a Kaiser, quien en el debate radial de Archi dijo que, si gana la Presidencia, va a "cerrar el capítulo 73-90 definitivamente, también el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza".