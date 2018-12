Carroza revisó acústica en comisaría de Los Andes para definir procesamiento de Bruno Villalobos

El Ministro Mario Carroza realizó una inspección en la Tercera Comisaría de Carabineros de Los Andes, el lugar donde se investigan torturas a estudiantes durante la dictadura, las que en febrero de 1985 terminaron con la vida de Patricio Manzano González, estudiante de 21 años.

La diligencia, que podría terminar con el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos procesado, duró 10 minutos y Carroza aseguró que "es importante que uno tenga un aspecto más personal, auditivo, visual, respecto del sitio del suceso".

El ministro explicó que la revisión auditiva es importante porque "si hubo torturas o tormentos, creo que la gente que estaba acá en la unidad policial pudo entender que se estaban efectuando malos tratos", en base a la acústica de la comisaría.

Según Mario Carroza, la temperatura que había en el mes de febrero de 1985, cuando se produjeron los apremios, fue clave en la descompensación física que tuvieron las víctimas.

Abogado: La versión de Villalobos no es posible

En la diligencia participaron abogados, entre ellos los de los acusados, los cuales se fueron rápoidamente una vez terminada la revisión.

Por su parte, el abogado de la familia Manzano, Cristián Cruz, apuntó que "queda bastante claro que la versión de Villalobos y de los otros involucrados no es posible, las distancias son bastante cortas y ellos describen una situación que físicamente no es posible".

"La primera versión que da el señor Villalobos es que él se estaciona al exterior de la Comisaría en una callejón, pero no hay un callejón ni al exterior ni al interior de la misma, y salvo que hayan estado bailando con música estridente no es posible que no hayan visto ni oído lo que sucedió al interior de este recinto policial", analizó.

Este martes, el ministro resolverá si somete a procesamiento al ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, que entonces era teniente, y a Ruperto Soto, comisario de la época en el lugar.