Cordero: Oficialismo y oposición consideran al Plan Nacional de Búsqueda "una obligación elemental"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que existe un apoyo transversal en el Congreso al Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), iniciativa que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública.

El programa será presentado oficialmente el próximo 30 de agosto, en la víspera de la conmemoración los 50 años del golpe de Estado, que se conmemorará el 11 de septiembre.

"De todas las conversaciones que he tenido con representantes del Legislativo de muy distinta orientación política en el proceso que ha ido avanzando el Plan Nacional de Búsqueda, todos con quienes he conversado, de Gobierno y oposición, han considerado que esta es una obligación elemental del Gobierno de Chile y por eso nosotros hemos cuidado el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado y no como una bandera específica", aseguró Cordero.

El secretario de Estado, que en abril reveló al diario El País que dos tíos abuelos suyos son detenidos desaparecidos, adelantó que han existido coordinaciones con el Poder Judicial para articular el programa y aseveró que "no sería posible avanzar en Plan Nacional de Búsqueda si es que nosotros no hubiésemos tenido como antecedente la búsqueda judicial que se ha hecho hasta ahora".

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.

Según datos del Ministerio de Justicia, hubo al menos 1.469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.092 son detenidas desaparecidas, además de 377 ejecutados en las mismas condiciones. De la suma de ambos, solo 307 han sido identificadas.