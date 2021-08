Corte de La Serena confirmó procesamiento de Cheyre por aplicación de tormentos

Este miércoles se confirmó el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Emilio Cheyre como autor del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica de La Serena, ilícitos supuestamente cometidos entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

Los magistrados de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de La Serena confirmaron la resolución y no dieron lugar a la solicitud de la defensa del ex uniformado de dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado en contra del ex oficial.

"Encontrándose debidamente fundada la resolución recurrida y no existiendo, en este estadio procesal, antecedentes que permitan desvirtuar las presunciones fundadas de participación que obran respecto del encartado Cheyre Espinosa, es que sólo cabe desestimar el arbitrio impetrado, en los términos que se indicarán en lo resolutivo", sostiene el fallo.

La resolución impugnada por la defensa del ex uniformado fue dictada por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Hormazábal dio por establecido, entre otros hechos, que "(…) al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos".

"Durante la ausencia de ese capitán –entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de noviembre del mismo año– funcionó, desde el 11 de septiembre de 1973, con personal clases (…), además de personal de reserva que se incorporó en los días siguientes, y la oficialidad que permaneció en el Regimiento", añade el escrito.

"Todos ellos al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de ésta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas", detalló la resolución.