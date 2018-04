Diputado UDI indignó a la oposición al llamar "terroristas" a víctimas de la dictadura

El diputado UDI Ignacio Urrutia volvió a provocar polémica en la Sala de la Cámara Baja, tal como hizo en 2012 y 2014 al referirse a Salvador Allende, respectivamente, como "el cobarde que se suicidó", y "ese conchesumadre"; y al mandar, en 2016, "al infierno" a quienes apoyaban la ley de aborto.

Urrutia intervino en la sesión de este jueves para celebrar la decisión del Gobierno de retirar de tramitación un proyecto que dejó la administración Bachelet en su última semana para entregar una reparación económica de tres millones a los ex presos políticos reconocidos como tales por las comisiones Valech I y II.

El proyecto en cuestión -que ayer fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara- fue considerado "nefasto" por Urrutia, quien alegó que "es como la décima vez que se entregan estos regalitos a gente que, en el fondo, más que exiliados, fueron terroristas en el pasado".

Sus palabras provocaron la reacción inmediata de sus pares de la oposición, que reclamaron a la mesa, pero incluso dentro de su mismo partido no quedaron indiferentes: un video registrado de dicho momento muestra al ex timonel UDI Patricio Melero tapándose la cara con las dos manos, en señal de desaprobación.

Desde el mundo de la centroizquierda la respuesta más airada vino de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, quien se acercó al puesto de Urrutia para increparlo y, a lo menos, le dio tres empujones antes de que otros parlamentarios llegaran a interponerse para tratar de calmar la situación.

Luego, mientras se alejaba, le gritó "enfermo" y "desgraciado".

En medio de esto la sesión fue suspendida termporalmente, y las bancadas del Partido Comunista y el Frente Amplio se retiraron en señal de protesta.

Se suspende sesión en Sala de la Cámara de Diputados. Como bancada @elfrente_amplio nos retiramos porque nos vemos sobrepasados con los reprochables dichos del diputado Ignacio Urrutia, donde trató a víctimas de la dictadura como “terroristas oportunistas”. Impresentable. pic.twitter.com/FfrZMB2fOg — Jorge Brito Hasbún (@jorbritoh) 19 de abril de 2018

Se devela la verdadera cara de Chile Vamos y de este gobierno de ULTRA DERECHA.



Piñera retira proyecto de reparación a víctimas de violaciones a los DDHH aprobado en Comisión y diputado Urrutia se refiere como "terroristas" a las víctimashttps://t.co/jpABeHtOrA — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 19 de abril de 2018

Se acuerda en reunión de comités que Presidente de la @CamaraDiputados llame al orden al diputado Urrutia de la UDI, facultad que se ejerce al reanudar la sesión. Además se envía al diputado Urrutia a la comisión de ética. — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 19 de abril de 2018

Más tarde, en los pasillos del Congreso, Pamela Jiles dijo haber reaccionado ante una actitud "inadmisible" de "incitación al odio", con "un grado de violencia inaceptable" y con "falta del más mínimo respeto humano".

Señaló que, como respuesta, de Urrutia, recibió "agresiones verbales repetidas".

Ximena Ossandón: "Estamos avergonzados"

Pamela Jiles dijo, no obstante, haber recibido "solidaridad de numerosos parlamentarios" de Chile Vamos; particularmente de Ximena Ossandón (RN), quien incluso la acompañó en el punto de prensa.

"Yo quiero solidarizar con lo que pasó Pamela, porque ante una persona que ha tenido los apremios que han vivido estas personas uno no puede decir cualquier cosa; hay que ser empáticos. Me gustaría recalcar que la mayoría de Chile Vamos estamos avergonzados de lo que pasó", sostuvo Ossandón.

"Uno no puede pedir disculpas por los demás, pero creo que es algo que no se puede repetir en la Cámara de Diputados, porque todos queremos terminar con ese pasado doloroso que existió, y ésta no es la forma", insistió la hermana del senador Manuel José Ossandón.