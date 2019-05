Duro informe de Amnistía Internacional: Piñera tiene una deuda con los DDHH

Amnistía Internacional en Chile presentó este jueves un duro informe sobre el primer año del segundo Gobierno de Sebastián Piñera a días de la cuenta pública, en la que se asegura que el Mandatario tiene "una deuda con los derechos humanos".

No firmó el tratado de Escazú. Ha entorpecido la aplicación de la Ley de Aborto en 3 Causales. Continuó criminalizando al pueblo mapuche. #PiñeraNosDebe en materia de #DerechosHumanos, por eso hoy le pasamos la cuenta. Revísala en https://t.co/L5sXqcMozH pic.twitter.com/7eTZB3B7e3 — Amnistía Chile (@amnistiachile) May 30, 2019

Según el organismo, bajo el eslogan "Piñera nos debe", varias medidas tomadas por la actual Administración son preocupantes ya que atentan contra la dignidad, la igualdad, la justicia y la garantía de las condiciones de vida adecuadas.

Se analizaron 26 áreas, de las cuales 24 están calificadas como en deuda, entre ellas la ley de aborto en tres causales que, según Amnistía Internacional, desde el Estado se ha tratado de entorpecer su aplicación principalmente con el reglamento de objeción de conciencia; y también de que existe deficiente protección de la comunidad LGBTIQ+.

En el caso de migración, se cuestionó la implementación del programa de regularización extraordinaria de migrantes, el cual "se podría traducir en expulsiones colectivas aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso", y se acusó que el Ejecutivo no asegura el debido acceso al procedimiento para personas solicitantes de asilo y refugio en nuestro país.

También se menciona el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a consecuencia del actuar de "Comando Jungla" y la insistencia en aplicar la Ley Antiterrorista, asegurando que estos son "aspectos que acrecientan la deuda y encienden alarmas sobre la criminalización del pueblo mapuche".

La deuda de Piñera, según AI.

La directora de la organización en Chile, Ana Piquer, indicó que "es un aumento de la deuda la decisión de no firmar el pacto global de migraciones de Naciones Unidas y también hemos sido muy críticos de muchos otros temas vinculados al proceso de regularización migratoria extraordinaria, a la manera en que se ha estado dando trato a los solicitantes de refugio".

"También ha aumentado la deuda en relación a lo que desde Amnistía hemos llamado la criminalización del pueblo mapuche. Nada de esto son asuntos inevitables, son todas decisiones que adoptan los Gobiernos, que adoptan concientemente y que, en definitiva, lo que hacen es profundizar las deudas que ya hay en materia de derechos humanos", aseguró.

Gobierno acusa una visión "sesgada e ideologizada"

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó el estudio como "sesgado e ideologizado", apuntando a que faltan antecedentes en la documentación de la organización.

"Yo no he leído el informe, pero sí he leído lo que ha publicado la prensa. Sólo dos comentarios: uno, me parece una visión muy sesgada, muy ideologizada", acusó.

El secretario de Estado indicó que "se centra fundamentalmente en materias de proyectos de ley en el ámbito del género, de la sexualidad y no hay una palabra para la agenda de mujer que ha impulsado el Presidente de la República y que ya se ha concretado en varias materias. Ni una palabra".

A pesar del crítico informe, Amnistía Internacional reconoció medidas favorables de la actual administración, como la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la aprobación de Ley de Identidad de Género.

Sin embargo, cuestionó que en esta última normativa se dejara fuera la niñez trans, asegurando que "requieren de mayor protección y reconocimiento".