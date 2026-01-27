EE.UU. expulsará a Armando Fernández Larios, agente DINA requerido en Chile

El excapitán del Ejército Armando Fernández Larios, otrora agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El exagente, vinculado a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1990-1973), fue detenido en la ciudad de Fort Myers, situada a aproximadamente 190 kilómetros de Miami, en el estado de Florida, e incluido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el listado "Arrestados: lo peor de lo peor", que identifica a los criminales extranjeros más peligrosos destinados a la expulsión.

Ficha de Fernández Larios en listado "Arrestados: lo peor de lo peor", del DHS de EE.UU. Fuente: DHS

La captura fue confirmada por el canciller chileno, Alberto van Klaveren, quien validó la peligrosidad del sujeto y reveló que el exmilitar ya se encontraba bajo custodia estadounidense "hace bastante tiempo".

"Creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho a Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad", comentó el ministro de Relaciones Exteriores.

Un historial de deudas con la justicia

La detención de Fernández Larios representa un hito para los tribunales chilenos, que por años intentaron dar con el paradero de quien permaneció décadas refugiado en EE.UU. bajo un acuerdo de protección tras el caso Letelier.

Actualmente, la Segunda Sala de la Corte Suprema mantiene autorizadas diversas solicitudes de extradición en causas lideradas originalmente por el ministro Mario Carroza y hoy en manos de la magistrada Paola Plaza.

En el historial del máximo tribunal chileno figuran al menos cinco solicitudes de extradición vigentes contra el otrora agente secreto, según consigna La Tercera.

Entre los casos más emblemáticos se encuentran dos episodios de la "Caravana de la Muerte" (Calama y La Serena), el asesinato del exembajador Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington D.C., la causa "Pisagua" por el homicidio de Manuel Sanhueza Mellado y un proceso reservado vinculado al crimen del diplomático español Carmelo Soria.