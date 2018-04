El incierto futuro del proyecto para reparar económicamente a ex presos políticos

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para reparar económicamente a los ex presos políticos que hubo en dictadura, con el cual se busca pagar una compensación de tres millones de pesos, en dos o tres cuotas anuales, a las víctimas reconocidas por las comisiones Valech I y II.

Sin embargo, el futuro de la iniciativa ingresada durante la última semana de la administración de Michelle Bachelet es incierto, pues el Gobierno de Sebastián Piñera evitó comprometer su respaldo.

Ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, argumentó que no hay claridad sobre cuántas personas serías las reparadas (al menos 28 mil) y explicó que no quedó presupuesto para pagar.

"Estamos hablando aquí de un gasto mayor de 91 mil millones de pesos que no están previstos en la Ley de Presupuesto. Comprenderán que no es cosa de decir, por buena voluntad y por simpatía, 'sí, vamos para adelante' y, como esto es una propuesta de última hora, no está previsto su financiamiento", aseguró Larraín.

El tema quedó en manos de Hacienda, mientras que el ministro Larraín espera fijar una postura más clara, en nombre del Gobierno, la próxima semana.

El mea culpa de Hugo Gutiérrez

En su aprobación en general en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja, el proyecto contó con los votos de la oposición más el de la diputada Marcela Sabat (RN), con el resto del oficialismo absteniéndose.

Al momento de su intervención en la instancia, el diputado comunista Hugo Gutiérrez hizo un mea culpa ante el ministro de Justicia por la oportunidad en la que el Gobierno de Bachelet dejó presentado el proyecto.

"Entiendo que el problema usted (ministro Larraín) no lo ha ocasionado, lo entiendo. Fuimos nosotros los que lo ocasionamos, por nuestra negligencia, por nuestra torpeza de presentar un proyecto en la postrimería cuando debíamos haberlo presentado antes, haberlo discutido como correspondía y no lo hicimos, pero ahora usted tiene el problema en sus manos", aseveró.

Diputado UDI puso en duda que todos los beneficiados necesiten reparación

A su vez, el diputado de la UDI, Gustavo Sanhueza, uno de los parlamentarios que se abstuvo, puso en duda que todos los ex presos políticos o torturados en dictadura necesiten ser reparados.

El ingeniero comercial expresó que "no estoy de acuerdo en entregar recursos a personas que podrían no tener derecho a ellos y la otra pregunta que me cabe es, de los 32 mil o 26 mil, ¿todos están en esta necesidad o hay personas que, a lo mejor, hoy están en grupos ABC1 que también podrían ser objeto de este beneficio?".

"Entonces, hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta", agregó.

Incluso, Sanhueza presentó un voto de censura contra la presidenta de la Comisión, la diputada comunista Carmen Hertz, acusándola de no dar garantías en la tramitación del proyecto por no permitir que más organizaciones fueran escuchadas, en circunstancias que el itinerario de la tramitación se fijó por acuerdo de todo el grupo parlamentario, él incluido.

De hecho, la diputada de RN, Marcela Sabat, planteó que la acusación se basaba en un malentendido e invitó a su par de la UDI a retirarla, pero éste la mantuvo y será votada en la sesión del próximo miércoles, aunque sin posibilidad de prosperar.