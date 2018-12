Este miércoles abrió al público la restaurada Escotilla 8 del Estadio Nacional

Este miércoles se abrió al público la renovada Escotilla 8, la puerta del Estadio Nacional por donde los prisioneros políticos eran conducidos al interior del campo de detención que la dictadura cívico militar instaló entre el 11 de septiembre al 9 de noviembre de 1973.

Cerca de 20.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y extranjeros, pasaron por las instalaciones del reducto.

El coliseo cuenta con ocho escotillas, todas utilizadas como celdas colectivas, albergando cada una entre 300 a 500 detenidos. La octava escotilla es un lugar simbólico, ya que desde ahí los detenidos podían ver y reconocer a sus familiares que esperaban en Avenida Grecia noticias de sus seres queridos.

La Escotilla 8 había permanecido cerrada desde abril de este año, debido a los trabajos de recuperación y puesta en valor de los grabados y marcas que hay en sus muros -mensajes, calendarios, fechas e iniciales-, los cuales fueron realizados por los ex prisioneros, con llaves, alambres, vidrios y otros elementos que encontraban en la misma escotilla y sus inmediaciones..

Además, en la actividad de este miércoles, se presentó una exposición fotográfica con retratos de los ex detenidos, que quedará de forma permanente en este sitio de memoria.

Liliana Salazar Arredondo, hija de un prisionero que fue asesinado en el Estadio Nacional, fue una de los presentes. "No sé si mi padre estuvo en este camarín, pero lo mataron acá", dijo en la actividad.

"No es sólo recordarlo, sino que también hacer Justicia, y la Justicia no ha llegado. Esto es emocionante, es bonito, pero no es suficiente", expresó la mujer.

Dentro del Estadio Nacional hay 10 sitios para revisar por el Circuito de la Memoria. Para visitarlos, las reservas deben realizarse al correo estadomemorianacional@gmail.com.

La recuperación y puesta en valor de la Escotilla 8 es un proyecto de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, diseñado por los arquitectos Marcel Coloma y Alexandra Buzhynskaya, y financiado por el Fondo del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con aportes del Instituto Nacional de Deportes.

