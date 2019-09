Fundación Salvador Allende donó al Museo de la Memoria carta de Hortensia Bussi

La familia Allende llegó al Museo de la Memoria para participar de una actividad en la que la Fundación Salvador Allende entregó una carta de Hortensia Bussi, viuda de Allende, dirigida a su hija Beatriz, fechada el 12 de septiembre de 1973.

En la ceremonia participó la senadora Isabel Allende y Maya Fernández, hija de Beatriz Allende.

"El lugar es el más indicado, estar en el Museo de la Memoria porque se trata de eso, de reivindicar la memoria y el museo nos testimonia las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir del 11 de septiembre del 73", dijo la senadora socialista.

"No logro entender que algunos pretendan que aquí no deben conocerse los hechos, o deben negarse los hechos, o esta actitud negacionista que uno observa y los aires que se notan este año como nunca y a mí me duele, porque es no entender que la única manera que tenemos que aprender los horrores que vivimos para que nunca más se vuelvan a repetir", añadió.