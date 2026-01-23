Heridas compartidas: Museo de la Memoria integrará el archivo del exilio español en Chile

La embajada de España en Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de nuestro país, uno de los más prestigiosos del mundo, firmaron un acuerdo para integrar en los fondos de este último el archivo del exilio español en Chile, un proyecto pionero que busca preservar la memoria y poner la historia compartida al alcance de los investigadores pero también de las familias y el público en general.

Esta iniciativa didáctica y pionera, extiende y profundiza la estrecha relación existente entre diversas instituciones españolas y el museo, galardonado este año con el X Premio Rey de España de los Derechos Humanos.

El archivo del exilio en Chile ha sido creado en los últimos años por el Centro Cultural Español en Santiago de Chile y está compuesto por 33 fondos documentales digitales de exiliados españoles entre 1939 y 1950 e incluye cartas, fotografías, documentos de viaje, fe de nacimientos y testimonios de españoles y españoles aún vivos aportados por ellos mismos o por las familias.

Frente al negacionismo

"Es maravilloso porque es el mejor lugar donde podría estar, ya que de esa manera también se da a conocer a nuevas generaciones. Se sigue sumando, además, con los familiares que siguen acá", explicó a EFE la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, María Fernanda García Iribarren.

Agregó que "es un ejemplo también de cómo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos también abre su capacidad a otras memorias alrededor del mundo. Al ofrecer distintas formas de archivos, como los archivos audiovisuales que tenemos, acercamos muchísimo también a los alumnos, a los estudiantes que vienen".

A este respecto, García Iribarren explicó que este archivo del exilio español va a tener una web especial y recalcó que el objetivo es "la preservación de la memoria y el respeto irrestricto a los derechos humanos, que debe ser un algo mínimo común al que deberíamos todos comprometernos. Tanto en los momentos buenos de la democracia pero también frente a los embates del negacionismo", concluyó.

Micro memoria

En la misma línea, el ministro consejero de la embajada de España en Chile, Luis Mateos, destacó los estrechos lazos entre los dos países y las memorias históricas similares que ambos comparten a través de las dictaduras y los exilios.

"Es un proyecto que nace de nuestra convicción de que la recuperación de la memoria es fundamental para la consolidación de nuestras democracias, para conocer el pasado y sobre todo el mundo como el de hoy. Revivir esos ejemplos de sacrificio que supuso el exilio, pero también cómo de alguna manera encontraron una nueva vida en Chile y contribuyeron a construir o participar, formar parte de la vida" de Chile, afirmó.

Al hilo de estos argumentos, el diplomático explicó que el archivo se concibió "como micro memoria, centrándonos sobre todo en la vida de las personas, de las familias, en sus recuerdos antes de que se pierdan definitivamente" y que para ello fueron "contactando con las familias que todavía tenían archivos, tenían memoria para construir un archivo no digital y convertirlo en un archivo digital".

Reveló que buscaban un "socio que de alguna manera se hiciera cargo de este archivo como elemento fundamental, y no podíamos encontrar mejor socio que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con lo cual venimos colaborando estrechamente desde hace mucho tiempo y que desde el primer momento mostraron su grandísima disposición".

Red iberoamericana

Los impulsores de esta experiencia esperan se pueda replicar en otros países e incluso facilitar lazos para un archivo de la memoria del exilio en Latinoamérica.

"También pienso en otros países, sobre todo el continente americano. Y bueno, ojalá. Se está hablando también de una red iberoamericana de archivos con otros países para de alguna manera tratar de unir todas estas experiencias", destacó.

La firma del protocolo, entre la directora del museo y el director del Centro Cultural Español de Chile, Joaquín Benito, forma parte de un amplio programa cultural de colaboración entre ambas instituciones titulado "Memorias Compartidas. Democracia, exilio y Derechos Humanos entre España y Chile" que incluye conferencias, talles, exposiciones y conciertos que se desarrollaran en Chile a lo largo de todo 2026.