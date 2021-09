INDH por quema de pertenencias de migrantes en Iquique: Estamos frente a una vergüenza nacional

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, planteó en Cooperativa que los hechos ocurridos en Iquique -donde manifestantes quemaron pertenencias de un grupo de migrantes- son una "vergüenza nacional" y que tendrá repercusiones a nivel internacional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Micco sostuvo que "estamos frente a una vergüenza nacional que efectivamente ha producido un daño internacional. Acá en el Instituto estamos recibiendo muchas llamadas a nivel internacional, diciendo 'qué está pasando en Chile', este no es el Chile que se conoce".

"Nosotros hemos demandado que no se pueden seguir decretando medidas de expulsión y desalojo que no cumplan con normas internacionales, como lo han señalado los organismos (...) el principio de reunificación familiar no se respetó", puntualizó, añadiendo que tampoco se han respetado los principios de no devolución de refugiados, del interés general de los niños, niñas y adolescentes y que los desalojos no se han realizado con aviso previo.

Micco recalcó que "nos preocupa que la noticia siempre sea desalojo, expulsión y ahora actos de violencia en contra de migrantes, porque obviamente se producen actos de xenofobia (...) acá estamos frente a una crisis humanitaria que era previsible que iba a ocurrir".

"El problema no son los 50 mil migrantes que entraron el 2020, el problema son cientos de miles de migrantes que están viviendo en situaciones muy vulnerables, que están produciendo una tensión enorme en barrios chilenos, en Antofagasta, acá en Santiago, y eso puede provocar explosiones de rabia, conflictos muy grandes", finalizó.