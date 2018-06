Intendente Ulloa desmintió invitación a lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán

El intendente de la Región del Biobío, Jorge Ulloa (UDI), desmintió que haya enviado un saludo a Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, con motivo de excusarse de participar en el lanzamiento del libro "Las Respuestas de Corbalán".

La polémica se generó al filtrarse un video en el que Silvia López, esposa de Corbalán, había citado a la autoridad en ejercicio en el evento: "Varios amigos se han excusado en no poder acompañarnos por fuerza mayor, entre ellos el ex diputado y actual intendente de la Octava Región, don Jorge Ulloa".

Ante esto, el intendente del Biobío aclaró que no fue invitado a la actividad organizada por la Fundación 11 de Septiembre, por lo tanto, no es efectivo que haya enviado excusas, aunque reiteró que existe una amistad con Corbalán y su familia.

"Su pregunta es si yo he mandando alguna excusa y le vuelvo a reiterar: No puedo enviar excusas cuando no he sido invitado. No soy dueño de las expresiones que puedan tener otras personas, naturalmente hay libertad de expresión todavía en Chile", explicó.

Indicó que lo ocurrido "naturalmente va a generar polémica en ustedes (la prensa), pero las polémicas se generan cuando existen bases reales".

Sin embargo, Ulloa dijo que "cuando uno va a visitar a las personas a un recinto penal (Punta Peuco), por cierto, lo he visitado muchas veces, lo visité en su tiempo, y eso ha sido una realidad que todo el mundo sabe y conoce".

Estas explicaciones fueron las mismas que se entregaron a la diputada Carmen Hertz (PC), quien, en una primera instancia, había solicitado la destitución del intendente del Biobío, pero desistió de aquello al tomar contacto con Ulloa.

El ex agente de la dictadura escribió sus memorias en el penal de Punta Peuco, donde cumple condenas por más de 150 años por su participación en diversos crímenes de lesa humanidad.