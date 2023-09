Boric aclara que no quiso tildar de "cobarde" el suicidio del asesino de Víctor Jara

El Presidente Gabriel Boric aseguró este domingo que no fue su intención calificar de "cobarde" el suicidio del brigadier en retiro del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años de edad, quien se quitó la vida en su domicilio la mañana del martes, cuando iba a ser detenido para comenzar a cumplir condena por el asesinato de Víctor Jara.

Esa misma jornada, al asistir al velatorio de Guillermo Teillier, el Mandatario afirmó que el líder del Partido Comunista "murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido", mientras que "hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia, y ahí hay diferencias humanas incalculables".

Tales declaraciones motivaron una serie de críticas públicas durante los días siguientes: se le acusó de asumir una actitud de juez moral, de ser insensible respecto al drama del suicidio y los problemas de la salud mental y, especialmente, de volver a tensionar el ambiente político a días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Entrevistado hoy en el programa "Mesa Central" de Canal 13, Boric afirmó: "Entiendo que se entendió de esa manera y quiero decir que no era mi intención referirlo (el suicidio de Chacón), pero entiendo que el error es mío; no le echo la culpa a las piedras, porque evidentemente, dado el contexto, era la interpretación más obvia".

"Yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida y, en ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea. De hecho, en la declaración (del martes) yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que, dado el contexto, se presta para esa interpretación", explicó.

Presidente Boric: "No era mi intención referir a su suicidio, el error es mío. Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria. Lo lamento y no contribuye al debate que necesitamos"



"TRAYECTORIA COBARDE"

"Lo que yo quería decir es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade el enfrentar la responsabilidad de los propios actos. Eso, esa trayectoria: 50 años escondiéndose -y no me refiero solamente al caso del coronel (sic) Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet- me parece que es de una cobardía profunda; el haber cometido crímenes atroces, haberse ufanado de ellos, haber negado la justicia, haberse burlado de las víctimas, haberles mentido", insistió.

"Imagínense cómo se sintieron los familiares de los detenidos desaparecidos después de la Mesa de Diálogo (instalada en 1999), cuando les dicen (las Fuerzas Armadas): 'Los (cuerpos los) tiramos al mar' y después los encuentran, no sé, en el Cerro Chena", ejemplificó.

Presidente Boric: "Lo que yo quería decir y reitero es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, se ufanaron de ellos, mintieron, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus actos, se evade enfrentar la responsabilidad"



"Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria, cosa que mantengo y afirmo de manera muy convencida, no solamente en este caso sino en muchísimos, (...) pero entiendo el problema (que generó la declaración), no era mi intención y, en ese sentido, lo lamento, porque se desvía la atención y no contribuye a dar un debate en los términos que estamos conversando ahora", admitió.

"Claro, sería ideal que todas las conversaciones se puedan dar como la estamos teniendo nosotros acá. Desgraciadamente, en estos tiempos es difícil conversar", señaló a su entrevistador, el periodista Iván Valenzuela.

En resumen, "no soy quién para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero podemos ser críticos de la trayectoria de cobardía de 50 años. Eso, como sociedad, no debiéramos tolerarlo", sentenció.