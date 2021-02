Confirman condenas por envenenamientos con toxina botulínica en la ex Cárcel Pública

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército y a un ex funcionario de Gendarmería por su responsabilidad en dos delitos consumados de homicidio y cinco homicidios frustrados de presos de la otrora Cárcel Pública que fueron envenenados con toxina botulínica en una "operación especial de inteligencia" en diciembre de 1981.

En la sentencia, la Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó las condenas dictadas en primera instancia, en 2017, por el juez Alejandro Madrid, pero modificó algunas de sus cuantías. De este modo, los militares (r) Eduardo Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo quedaron condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios calificados y consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y de los homicidios calificados frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.

El entonces alcaide del recinto penal, Ronald Bennett Ramírez, deberá purgar 10 años y un día de presidio en calidad de cómplice de los ilícitos.

Corte de Santiago condena a exagentes del Estado por envenenamiento de presos en la excárcel pública https://t.co/Omf7i5hiCg pic.twitter.com/iWpAPD95Qe — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 1, 2021

La Corte también ordenó al ministro Madrid (también investigador y sentenciador en el caso Frei Montalva) dictar la resolución que en derecho corresponda respecto del condenado Joaquín Larraín Gana, quien falleció durante la tramitación del proceso en segunda instancia (ver archivo adjunto).

En el aspecto civil, el fallo ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 950 millones de pesos, desglosada así: a Peter Walter Pacheco Castro, 150 millones de pesos; a Ricardo Antonio Aguilera Morales, 100 millones de pesos; a Elizardo Enrique Aguilera Morales, 100 millones; a Patricia Isabel Castillo Jofré, 200 millones de pesos; a Patricia Isabel Corvalán Castillo, 100 millones; y a Guillermo Rodríguez Morales, 300 millones de pesos.

TOXINA LLEGÓ A CHILE EN VALIJA DIPLOMÁTICA

En su sitio web, el Poder Judicial detalló que, en la etapa de investigación de la causa, el ministro Madrid logró establecer los siguientes hechos: