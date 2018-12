Ex general director Villalobos fue detenido tras procesamiento por muerte de estudiante

El ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, ya está detenido tras el procesamiento dictado por el ministro Mario Carroza por el caso de Patricio Manzano.

Villalobos está recluido en el centro de detención de Carabineros de calle Sucre, en la comuna de Ñuñoa.

El juez decidió encausar al general como cómplice de aplicación de tormentos con resultado de muerte al joven estudiante de la Universidad de Chile en 1985, en San Felipe.

El magistrado acogió la solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y también de la familia de la víctima, aunque ésta solicitaba que fuera procesado en calidad de autor.

Manzano, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile, de 21 años, falleció tras ser detenido junto a otros 173 jóvenes por un grupo de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros que lideraba Villalobos -en ese entonces teniente-, mientras participaba en trabajos de reconstrucción en San Felipe luego del terremoto de 1985.

Por los mismos cargos Carroza procesó al ex comisario de Carabineros Ruperto Soto, ordenando la detención de ambos.

La defensa de Villalobos anunció que presentará un recurso judicial, que podría ser un recurso de amparo, mientras que el ex oficial Soto ya solicitó su libertad bajo fianza, lo cual se verá a partir de este miércoles en tribunales.

El caso "Manzano"

Por otro lado, Marcela Campos, del colectivo "Patricio Manzano", entregó detalles de la situación que le tocó vivir al joven universitario.

"Un voluntario le dijo a un oficial en esa cancha al sol que él veía a un joven -Patricio Manzano- que se sentía mal, que estaba peor que necesitaba ayuda y el oficial no solamente le negó ayuda sino que además le pegó al estudiante que hizo esta petición", comentó Campos.

"Patricio no recibió ningún trato especial, no fue revisado ni más allá ni menos que los otros y nadie hizo nada con respecto al malestar que presentaba", añadió sobre el deceso del joven que repercute más de 30 años después en el ex general director de Carabineros.