Gobierno presentará "pronto" el proyecto de conmutación de penas a reos terminales

El Gobierno confirmó que "muy pronto" enviará al Congreso su propuesta para conmutar por arresto domiciliario las penas de enfermos terminales o de "muy avanzada edad", sin hacer distinción respecto de los condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

"Eso es un proyecto que está en estudio, que está comprometido en nuestro programa de Gobierno", recordó el ministro Andrés Chadwick esta tarde en el Congreso.

"Hay varias mociones parlamentarias que apuntan en el mismo sentido... Hay una que a mí siempre me ha gustado, porque la he considerado que apunta al tema fundamental, que fue presentada por el ex diputado –lamentablemente fallecido- Juan Bustos (PS), y (...) es un mecanismo que establece razones de edad y enfermedades terminales", explicó Chadwick.

El ex senador UDI agregó que "la voluntad del Gobierno es presentar o un proyecto (propio) o una indicación a las mociones que están en trámite" y, requerido por mayores precisiones, indicó que ambas opciones serían "sin distinción, para todos (los reos) igual"; incluyendo a los criminales de lesa humanidad.

"(El asunto) está dentro de nuestro programa de Gobierno, así que lo vamos a presentar cuando corresponda", dijo Chadwick, y consultado sobre una fecha precisa, se limitó a señalar que será "muy pronto".

¿Próxima semana?

El programa de Gobierno de Piñera incluye, en su página 143, la propuesta de "permitir, por razones humanitarias y de dignidad, que las personas de edad muy avanzada, o con enfermedades terminales graves, o que les impidan valerse por sí mismas, y que se encuentren cumpliendo condenas en cárceles, puedan sustituir la pena por arresto total en su propio domicilio o, según su elección, en un establecimiento adecuado a su situación de salud o avanzada edad" (ver archivo adjunto).

Versiones de Palacio señalan que los ministerios de Segpres y Justicia están trabajando en el borrador, y que este último tiene a cargo la propuesta, que, incluso, ya ha comenzado a ser socializada con algunos actores de Chile Vamos.

Las mismas voces de La Moneda indican que una opción es que el texto ingrese la próxima semana al Congreso.