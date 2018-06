"Ley Humanitaria": El proyecto del Gobierno que reabre polémica sobre los indultos

El Gobierno se alista para presentar en el Congreso el proyecto denominado "Ley Humanitaria" que busca redefinir los indultos presidenciales para que sean determinados por el Poder Judicial.

El tema volvió a generar polémico luego de que este fin de semana se conociera que, en los primeros 100 días de Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera ha indultado a tres reos, uno de ellos de Punta Peuco, el ex coronel René Cardemil.

Cardemil, quien murió en el Hospital Militar en abril pasado, fue condenado por el crimen de seis personas en el caso Torres de San Borja. El militar en retiro falleció sin reconocer sus crímenes e incluso su familia difundió un video póstumo en el que, poco antes de morir y ya hospitalizado, critica a "los salvajes de la UP".

A raíz de la polémica que generó el indulto de Cardemil, el propio Presidente Sebastián Piñera defendió su decisión remarcando que se trató de una razón humanitaria.

El proyecto del Gobierno

Bajo esa línea, este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que "nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental".

El secretario de Estado, según publicó hoy La Segunda, afirmó que están realizando "las últimas revisiones" al proyecto para enviarlo al Congreso.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo este martes que como Gobierno "creemos en las razonas humanitarias por motivos de salud".

Pérez recalcó que La Moneda cree "en la posibilidad que personas que se encuentren cumpliendo condenas en todas las cárceles de nuestro país -si así lo ameritan los antecedentes- puedan pasar sus últimas horas rodeados con sus familiares, creemos que eso es humanitario".

"Por eso, nuestro programa de Gobierno está contemplado un proyecto de ley que apunta justamente a acabar con los indultos y a abrazar causas humanitarias por motivos de salud, en materias de ley que puedan impulsarse también desde el Parlamento", puntualizó.

"No" a la impunidad

Frente a este panorana, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz (PC), adelantó al vespertino que "hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa huminadad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario".

Esas normas, explicó Hertz, incluyen que "haya sido condenado a una pena proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes".

"El indulto no es aplicable para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas", resaltó la abogada.

Por su parte el senador socialista Juan Pablo Letelier remarcó que "los presos de Punta Peuco evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que psen el resto de su vida presos".

"La propuesta del ministro Larraín se discrutirá en su mérito, pero no vamos a apoyar normas que en el fondo sean para abrir un boquerón a la impunidad", puntualizó.