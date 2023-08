Macaya desmiente a Boric y afirma no haber sido invitado al anuncio del Plan de Búsqueda

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, aseguró que los partidos de la coalición opositora, Chile Vamos, no recibieron ninguna invitación del Gobierno para asistir este miércoles al lanzamiento del "Plan Nacional de Búsqueda" de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Lo anterior, luego de que en la ceremonia de presentación, desarrollada durante la mañana en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric lamentara la ausencia de la oposición en el acto.

"Fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos pero no vinieron todos", dijo el Mandatario en una larga alocución.

"Yo creo que el Presidente Boric, en cada hito que se relaciona con esta fecha y la conmemoración de los 50 años, comete un error adicional. Primero, informarle -quizás no está bien informado en la interna del Gobierno el Presidente- (que) nosotros no recibimos invitaciones para este acto", señaló Macaya esta tarde desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.

"Probablemente —agregó el timonel UDI— hubiese sido difícil asistir porque tenemos sesiones en el Parlamento los días miércoles, y también el ambiente no ha sido muy cuidado por parte de La Moneda. A lo mejor al Presidente le han informado mal, pero lo que dijo no se ajusta a la realidad, porque nosotros no recibimos invitaciones para este acto".

"No sé si es una confusión, entiendo que puede estar al asesorado, sinceramente no creo que esté mintiendo, pero nosotros no fuimos convocados", insistió: "Y al final del día, lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición, emplazándonos en cuestiones que terminan dividendo al país".

Macaya acusó que el Mandatario quiso "hacer un político manteniendo esta odiosidad y división, que lamentablemente esta siendo carne cada día", y tachó la actitud como "una mala señal, nuevamente".

Sin embargo, fuentes de Presidencia dijeron a Cooperativa que los timoneles de Chile Vamos sí fueron convocados de manera formal, fuese mediante invitaciones enviadas directamente a estos, a sus secretarios o a sus jefes de gabinete.

El anuncio del "Plan Nacional de Búsqueda" marcó el lanzamiento de las actividades por el próximo 50 aniversario del golpe de Estado, que se produjo el 11 de septiembre de 1973.

La conmemoración está generando gran división en Chile, sobre todo después de que Boric anunciara en junio que convocará a los partidos a firmar una declaración conjunta sobre lo ocurrido hace medio siglo, algo a lo que las derechas -desde Chile Vamos al Partido Republicano- se oponen.

Días después de esa declaración, el Mandatario pidió a las fuerzas parlamentarias un "consenso mínimo y razonable" sobre el golpe, aunque aclaró que no busca "imponer una versión oficial", sino construir un "futuro compartido y no un futuro que divida".

Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.