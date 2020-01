Ejercito apeló a la orden de retirar imágenes de Manuel Contreras de sus instalaciones

El Ejército de Chile, que hoy es dirigido por el comandante en jefe Ricardo Martínez, apeló a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó retirar imágenes del ex director de la DINA, Manuel Contreras, de las instalaciones de la institución.

El argumento que el Ejército utiliza en su apelación, es la comparación de Contreras con José Miguel Carrera. "La sentencia permite que cualquier persona pueda alegar verse afecta en su psique por las acciones cometidas por algún prócer o héroe de la patria", acusa el escrito, poniendo como ejemplo las expediciones bélicas que realizó Carrera a Argentina en el año 1820.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sostuvo que "el 'Mamo' Contreras es el alma de lo que fue el Ejército de Chile y lo que aún se mantiene en su interior".

"Fue el máximo criminal que murió en Punta Peuco, que tuvo más de 500 años de condena en crímenes graves, como la tortura hasta la muerte, como los detenidos desaparecidos. Por lo cual, que el Ejército apele demuestra que su lógica de seguir protegiendo hasta después de muertos a los criminales, habla de que ellos no han cambiado", aseguró.

El balance de Brito

En tanto, Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, realizó un balance de su gestión durante la crisis social, debido a que el próximo lunes dejará su cargo y será reemplazado por el juez Guillermo Silva.

"De lo que tengo certeza es de que la jurisdicción actuó oportunamente, dio la protección en el momento en que se precisaba, pero no sé, no me atrevería a especular cuánto más habría escalado la situación. Lo que sí tengo esa tranquilidad de que se actuó oportunamente", sentenció.