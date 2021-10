Ministro Larraín y su aparición en serie de Colonia Dignidad: "Yo también fui engañado"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, reaccionó este martes a su aparición en el documental de Netflix sobre Colonia Dignidad, en el que es indicado como un cercano, asegurando que en esos años él también fue "engañado" y lo que ocurrió en ese recinto con las víctimas es "muy brutal".

El servicio de streaming presentó este mes en su plataforma "Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile", una serie documental sobre la historia del lugar al sur de Chile, contada a través de los ojos de los que la vivieron, la soportaron y la combatieron, desde el surgimiento de Paul Schäfer hasta su conexión con la dictadura de Pinochet.

En uno de los capítulos, el secretario de Estado se refiere -con imagenes de archivo- a los procedimientos por las denuncias de abuso en el lugar, señalando que "se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tiene derecho a vivir en paz y el respeto a su dignidad como tales. Todo por una denuncia de un menor que se ha formulado contra un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre una pérdida parcial de la visión".

Ante esto, Larraín aseguró este martes a T13 que estuvo involucrado con Colonia Dignidad "porque había un hospital que fue cerrado" e hizo -junto a otros políticos de la época- gestiones para que se reabriera, y que posterior a eso "aparecieron estas denuncias y esas denuncias, consultadas por nosotros, fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía".

"Yo fui también engañado de que ahí no había tal y por eso es que hice algunas declaraciones. Lo que sale en este documental no es nuevo, esas declaraciones estaban ya en algún noticiario y hace años que circulan, por lo tanto, no hay ningún hecho nuevo respecto de mí", detalló el ministro de Justicia, quien afirmó también que "es muy brutal lo que ahí ocurrió".

Es por esto que, según detalló al medio antes citado, "desde mediados del 97 nunca más tuve contacto alguno con nadie de dignidad para que no se prestaran mis actuaciones a ningún tipo de interpretación".

Finalmente aseguró que "obviamente que hay un aprovechamiento político cada vez que esto se da a conocer, pero no hay nada nuevo".