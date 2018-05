Multigremial de las FFAA emplazó al Gobierno a otorgar beneficios a reos de Punta Peuco

La multigremial de las Fuerzas Armadas solicitó definiciones políticas y plazos concretos a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, apuntando a eventuales compromisos que hizo el Presidente Sebastián Piñera durante su campaña y que buscan que se permita otorgar beneficios penitenciarios a reos de Punta Peuco que tengan alguna enfermedad terminal, entre otros puntos.

El abogado de militares condenados por violaciones a los derechos humanos, Raúl Meza, dijo que la reciente resolución de Contraloría que libera por un año el control de los indultos presidenciales, faculta al Gobierno para responder a las demandas de los internos.

"El contralor general de la República ha dictado una resolución que exime del control preventivo de legalidad para efectos de los indultos presidenciales. Creemos que hoy día el Presidente Piñera va a hacer uso de esa facultad constitucional de manera sabia y prudente y por lo tanto hoy día me parece que no hay excusas para no indultar a aquellos internos enfermos, terminales, que solo quieren y solicitan al Presidente Piñera el derecho a morir con dignidad junto a sus seres queridos", dijo el jurista.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que con esta resolución de la Contraloría el Gobierno tendrá "chipe libre" para favorecer a los militares condenados.

"Nos parece extremadamente grave lo resuelto por la Contraloría en relación a dar en pocas palabras 'chipe libre' a Sebastián Piñera para que indulte a los genocidas violadores de derechos humanos del penal Punta Peuco", dijo Pizarro.

"Este es un Chile que avanza de manera obscena hacia la profundización y definitiva impunidad y eso hay que detenerlo", añadió.

En paralelo, los militares en retiro pidieron al Gobierno que se cree una comisión de reparación y justicia a víctimas del terrorismo entre 1973 y 1990, similar a lo que fue la comisión Valech.