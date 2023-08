Municipio de Santiago defiende eventual cambio de nombres de calles por los 50 años del golpe

Ante las críticas de concejales y parlamentarios de oposición, el Municipio de Santiago aseguró que la propuesta para cambiar nombres de calles, plazoletas y un puente con motivo de los 50 años del golpe de Estado "se ajusta a la legalidad vigente".

Mediante un comunicado, la alcaldía remarcó que a diferencia de lo que reclama la derecha, la aprobación de la solicitud en el Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Santiago (COSOC) y su paso por el Concejo Municipal "son en sí procedimientos participativos y representativos", según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El escrito agrega que el dictamen 6534 de la Contraloría además establece que ambos procesos son "esenciales para validar cualquier cambio de nombre".

🟣 Comunicado de prensa | Renombre de calles se ajusta a la legalidad vigente.

Por lo demás, la municipalidad aclara que "los residentes no deberán realizar pago alguno ni tampoco ningún trámite, ya que será la propia corporación quien informará directamente a todas las instituciones el posible renombre de calles".

La solicitud será discutida mañana martes en reunión de comisiones del Concejo Municipal y de quedar en tabla, será vista en la sesión del miércoles, adelanta el comunicado.

El municipio recuerda que los 12 sitios que podrían sufrir cambios se definieron a partir de lo planteado por la sociedad civil, incluidas agrupaciones de derechos humanos, "quienes detectaron aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los DD.HH. y levantaron el requerimiento al Comité Interdisciplinario por la Conmemoración de los 50 años del golpe de Estado".

FALTA DE PARTICIPACIÓN

No obstante, el concejal Santiago Mekis (RN) opinó que "lo más importante -y es una de las tantas preguntas que quiero hacer mañana- es por qué no se le preguntó a los vecinos que viven en esos sectores, porque siempre se habla de que es importante conversar con ellos, pero cuando vienen estas ideas no le preguntan a ninguno".

La concejala independiente Rosario Carvajal apuntó que "si bien la Municipalidad de Santiago cumplió con lo que exige la norma -esto fue parte de la discusión del COSOC hace dos semanas y tuvo un pronunciamiento positivo por mayoría-, hubiese sido importante informar a los vecinos y vecinas del lugar".

Por su parte, Jorge Alessandri (UDI), diputado del Distrito 10, cuestionó "que se saque el nombre de la calle Manuel Bulnes, un Presidente de la República o que se cambie la calle Namur, que tiene toda una historia para sus vecinos, sus edificios, sus monumentos, y es parte de la identidad de ese barrio".

"Los alcaldes no están para reescribir la historia, están para solucionar los problemas de los vecinos, e ir sumando a lo que dejaron las administraciones anteriores. Se quiere borrar una parte de la historia de Chile y de antes de la independencia, y escribir nombres distintos", insistió.

En contraste, su par de CS Emilia Schneider consideró que lo impulsado por el municipio "es una muy buena iniciativa para contribuir a la memoria en nuestro país, algo que es tan necesario a 50 años del golpe de Estado, y también para nuestro futuro, para construir una sociedad donde valoremos profundamente a la democracia y respetemos a los derechos humanos".

Dado lo anterior, "me parece inentendible que por parte de la oposición -quienes defienden y justifican la dictadura y el golpe de Estado- se insista en el negacionismo, y creo que no hay argumentos de peso para negarse a una conmemoración de estas características", por lo que ellos "tendrán que explicar a la ciudadanía por qué se niegan a que en nuestro país haya memoria respecto a las atrocidades cometidas".