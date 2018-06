Oposición lleva a Comisión de Ética invitaciones de la UDI a interpelación de Larraín

Parlamentarios de oposición pedirán un pronunciamiento de la Comisión de Ética sobre la invitación que se realizó desde la bancada de la UDI a personas que, durante la interpelación al ministro Hernán Larraín, generaron desórdenes e insultaron con un cartel al diputado Guillermo Teillier, y que finalmente tuvieron que ser desalojados de las tribunas.

Según confirmó el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, todos los diputados de su partido cedieron sus invitaciones a Osvaldo Urrutia, que fue finalmente quien las cursó a familiares de condenados en Punta Peuco.

"Entiendo, y lo conversé personalmente con él, que Osvaldo (Urrutia) hizo una invitación a personal en retiro de las fuerzas armadas y es más, de acuerdo a lo que él me informó, a las personas a quienes se les entregó la invitación no fueron desalojadas, no generaron disturbios", dijo el diputado Macaya.

"Pero si esas personas las hicieron extensivas o entregaron más invitaciones a otras personas, ya es parte de cosas que pueden haber escapado del diputado Urrutia. Uno lo lamenta, yo obviamente no comparto para nada el comportamiento de personas que lanzan insultos, amenazas, e incluso letreros tratando a un parlamentario de asesino, que son cosas bastante fuertes, uno no puede compartirla", añadió.

Para Macaya, esta situación puede servir como lección para tener en el futuro un mayor control sobre las invitaciones que se entregan a este tipo de sesiones.