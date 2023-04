Piñera opina que en los casos Campillai y Gatica "sí hubo violación a los DDHH"

El expresidente Sebastián Piñera afirmó que, en su criterio, Fabiola Campillai y Gustavo Gatica sí fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante el estallido social.

En el marco de la extensa declaración judicial que le tomó esta semana, la fiscal Ximena Chong consultó al exmandatario por la situación de la hoy senadora y del joven estudiante que quedaron ciegos como consecuencia del actuar de funcionarios de Carabineros.

"Yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes, en mi opinión, en estos casos, sí hubo violación a los derechos humanos", señaló Piñera, según informó este sábado El Mercurio al dar detalles del interrogatorio, que, transcrito, se extiende por 85 páginas.

A modo de reflexión general, Piñera afirmó que "es perfectamente posible que exista una violación de los derechos humanos y que la justicia nunca logre acreditarla". Al mismo tiempo, apuntó que "para que haya una verdad jurídica, tiene que haber una sentencia".

En su declaración, Piñera también se quejó sobre la falta de "información previa y precisa de los organismos de inteligencia" respecto a lo que acontecería a partir del 18 de octubre.

Además, dijo tener la "convicción de que en algunos casos, como por ejemplo la quema simultánea de siete estaciones de metro, existió una organización criminal" en acción, aunque no pudo entregar ningún antecedente concreto sobre este asunto.

"NUNCA DIMOS INSTRUCCIONES OPERATIVAS"

Piñera dijo a Chong que "la compatibilización del orden público (...) necesario en una democracia y esencial para el ejercicio de derechos, y el pleno y total respeto de los derechos humanos enfrentaban dificultades" en los días del estallido, pero que su instrucción recurrente a las Fuerzas de Orden y Seguridad fue cautelar ambos principios.

Aseguró haber instruido la "doble misión de resguardar el control del orden público y el respeto a los derechos humanos", y haberlo hecho mediante "oficios y requerimientos verbales del Ministerio del Interior". También recordó que solicitó asesoría nacional e internacional en materia de DD.HH.

"La instrucción post 18 de octubre, además de fortalecer el cumplimiento de los protocolos y reglas del uso de la fuerza (...), incluía la necesidad de iniciar sumarios administrativos y poner los antecedentes en manos de la justicia cuando correspondiera", señaló.

Precisó, no obstante, que "el Gobierno planteaba estas instrucciones, pero la forma en que se implementaban era decisión de Carabineros (...). Lo que nunca ocurrió es que nos transformáramos en carabineros, dando instrucciones operativas".

El exjefe de Estado también declaró ante Chong que "una cosa es apoyar a Carabineros como institución y otra, que es totalmente compatible, es condenar los abusos y atropellos que pudiese cometer alguno de sus integrantes".

Recordó que "en ese instante (en plena crisis social), había mucha complacencia y tolerancia con la violencia, y mucha condena a la labor de Carabineros".

"Yo, como Presidente, tenía la preocupación de contribuir a mantener alta la moral (de la tropa)", aseverí.