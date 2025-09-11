Presidente Boric conmemoró a víctimas de la dictadura con llamado a cuidar la democracia

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves el homenaje oficial en el Palacio de La Moneda a 52 años del golpe de Estado contra el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973).

El acto, que se realizó en el Patio de Los Naranjos, contó con la presencia de Isabel Allende Bussi, hija del fallecido Mandatario -en la que fue su reaparición pública tras su destitución como senadora a comienzos de abril-; agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y parientes de víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza acto de conmemoración de los 52 años del golpe de Estado. https://t.co/keNKCs8UQC — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 11, 2025

La ceremonia, que se inició a mediodía, incluyó un minuto de silencio acompañado de una proyección del bombardeo a La Moneda aquella fatídica mañana del 11 de septiembre de 1973, el canto del himno nacional y una presentación musical.

Luego, se rindieron homenajes a víctimas como Luisa Riveros, histórica dirigenta social, fallecida el 30 de agosto pasado, que denunció las violaciones de derechos humanos ante el papa Juan Pablo II durante su visita a Chile en 1987.

Los discursos fueron protagonizados por la dirigenta Myriam Espinoza, de la Población El Montijo de Cerro Navia, quien relató cómo vivió los primeros días y meses de la dictadura, donde su padre fue asesinado a manos de agentes del Estado.

"¿Cuántos muertos sin tumbas? ¿Cuántos muertos sin justicia? Después de 50 años, ¿cuántas familias buscan aún a sus seres queridos? ¿Cuántos hijos y nietos necesitan que se haga justicia? Las y los religiosos, los laicos comprometidos y las comunidades fueron más allá de la religiosidad vana, vacía y sin sentido. Hicimos carne la opción preferencial para los pobres, ya que no solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración", reflexionó.

También intervinieron dos jóvenes estudiantes secundarios, nietos de víctimas de casos emblemáticos de la dictadura como la Operación Colombo.

Foto: ATON

Discurso del Presidente

El Presidente Boric, que cerró la ceremonia, hizo un llamado a cuidar la democracia ante las amenazas que se están viendo a nivel mundial, y destacó los avances del Plan Nacional de Búsqueda, uno de los compromisos de su Gobierno.

"El Estado de Chile los hizo desaparecer. El Estado de Chile tiene el deber de buscarlos y debe poner todos sus esfuerzos para reunir los antecedentes dispersos, contrastar la información disponible y reconstruir las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada", dijo el Jefe de Estado.

"Esto no es meramente un discurso de buenas intenciones -aseguró Boric-. El Plan Nacional de Búsqueda lo hemos construido en conjunto con las organizaciones, porque, sin ustedes, no es. Sin ustedes, no hay Plan Nacional de Búsqueda".

Foto: ATON

Otros homenajes

Durante la jornada, también se realizaron homenajes en la puerta de Morandé 80 y en el monumento a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

[Fotos] En la puerta de Morandé 80 de La Moneda se recordaron los 52 años del golpe #Cooperativa90 https://t.co/GLgY6w4NjK pic.twitter.com/aXg5Kj4CE6 — Cooperativa (@Cooperativa) September 11, 2025

Por la tarde, se espera que los sitios de memoria del Estadio Nacional y el Estadio Víctor Jara, dos de los mayores centros de detención y tortura que existieron durante la dictadura, abran sus puertas al público para que las personas puedan participar en los homenajes.