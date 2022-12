Presidente Boric llama a "abrir espacios de diálogo" en conmemoración del Día de los DDHH

El Presidente Gabriel Boric afirmó este lunes que la conmemoración de medio siglo del golpe de Estado en Chile el próximo año "es una oportunidad para abrir espacio de diálogo, de memoria, también de creatividad, pensando en el futuro".

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el jefe de Estado encabezó una ceremonia en el Centro Cultural de La Moneda en Santiago, instancia que contó con la participación de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la expresidenta Michelle Bachelet.

"Sabemos que los derechos humanos son no solamente un límite a la acción del Estado, sino que condición necesaria para el desarrollo, condición necesaria para una democracia plena y sabemos, también, que no hay democracia allí donde los derechos humanos proclamados hace casi 75 años no se respeten o se respeten solo parcialmente", señaló Boric en su discurso.

"Coincido en que la potencia de la lucha por los derechos humanos viene casi siempre desde las organizaciones de la sociedad civil, de su empeño incansable por buscar la verdad, de su porfía para no aceptar respuestas a medias, de su empecinamiento por recordarle al Estado las tareas que tiene pendientes", agregó.

"APRENDIMOS A VALORAR LA DEMOCRACIA"

El Mandatario llamó a fortalecer los esfuerzos por alcanzar justicia, verdad y garantizar la no repetición de crímenes perpetrados por el Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), además de superar el "abandono de las poblaciones, la precarización de la vida, la violencia y la discriminación también atentan, hoy, contra los derechos humanos".

"Quiero que sepan que aprendimos, también, como generación a valorar la democracia en términos absolutos y que una de las enseñanzas de la brutal dictadura que tuvimos en Chile es que no hay relativización posible para los derechos humanos como, también, desgraciadamente, vimos de parte algunos sectores durante el estallido social el 2019, nunca bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto", apuntó Boric.

"Vamos a seguir cultivando la memoria, una memoria que movilice, que nos permita saber quiénes somos, de dónde venimos y que nos da un suelo firme para proyectar los sueños, anhelos y esperanzas del mañana", agregó.

"NO VAMOS A DEJAR DE BUSCAR"

Junto a la ministra Ríos, Boric deslizó líneas del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas anunciado en junio pasado, en medio de su cuenta pública.

"Mientras sigan faltando más de 800 personas no vamos a dejar de buscar. Nuestro compromiso es con los familiares, nuestro compromiso es con Chile para persistir en la búsqueda hasta que, por fin, podemos decir que hemos dado respuesta a la angustiosa pregunta que nos acompaña desde el mismo 11 de septiembre: aquí, arriba, '¿dónde están?'", señaló.

"Observamos con preocupación el avance en diversas partes del mundo donde tendencias que cuestionan la democracia, sus valores más fundamentales y cada vez con mayor frecuencia cuestionan y relativizan los derechos humanos. Así como ayer las y los defensores de los derechos humanos los defendieron, hoy debemos mantener esa construcción permanente de una cultura de derechos humanos que nos permita proyectar un futuro que sea más respetuoso con la vida y la dignidad humana", enfatizó.