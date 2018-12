El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, anunció que se querellará este jueves en contra de quienes resulten responsables de la violenta agresión que sufrió ayer miércoles por parte de manifestantes en las afueras del organismo, en el centro de Santiago.

"Primero me golpearon por la espalda. Después me tiraron al suelo, donde me pegaron patadas. Recuerdo que me pegaron en la cara y en la cabeza con algo plástico", relató Aróstica a El Mercurio, al presentar la denuncia ayer miércoles en la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago.

Las agresiones e insultos quedaron registradas en videos e imágenes, sobre las cuales Aróstica dijo encontrar "insólito a los niveles a los que hemos llegado en el país, que se esté agrediendo a los ministros. Esto demuestra la forma precaria en la que estamos haciendo justicia".

La golpiza tuvo lugar dos horas después de que finalizaran los alegatos por el proyecto de libertades condicionales a los condenados por violaciones de derechos humanos, por lo que aún no está claro si los incidentes fueron protagonizados por agrupaciones de DD.HH. o por manifestantes a favor de los portuarios que protestaban en las cercanías en el Ministerio del Trabajo.

Durante el inicio de las audiencias de este jueves, los integrantes del Tribunal Constitucional realizaron una declaración pública en que repudiaron lo ocurrido al presidente de la instancia y se realizó una solicitud formal a la Fiscalía Nacional para que designe un fiscal especial que investigue los hechos ocurridos.