"Recordatorio del costo del autoritarismo": Congresistas de EEUU visitaron el Museo de la Memoria

La delegación de congresistas estadounidenses que llegó ayer a Chile realizó este jueves una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la comuna de Santiago, de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) e instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El grupo, encabezado Alexandria Ocasio-Cortez e integrado además por Greg Casar, Joaquín Castro, Nydia Velázquez y Maxwell Frost, recorrió el recinto junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y su par de Justicia, Luis Cordero, quien además les contó detalles del Plan Nacional de Búsqueda que pretende avanzar en el hallazgo de detenidos desaparecidos.

"(Al) estar aquí en Chile viendo las fotos de los desaparecidos, podemos ver la verdad, y la verdad también es que los EEUU estaban involucrados con la dictadura y con el golpe de Estado. Por eso estamos aquí: para reconocer la verdad y empezar un nuevo futuro. Estamos juntos diciendo que queremos crear una nueva visión para nuestra relación con Latinoamérica y con Chile que sea basada en democracia, en los derechos humanos", dijo el representante Casar.

"No podemos llegar a ese nuevo futuro hasta que haya transparencia y de veras nos acordemos de los desaparecidos. Hay que reconocer lo que ha pasado y por eso muchos de nosotros hemos apoyado la legislación de la congresista Ocasio-Cortez de desclasificar muchos de estos documentos y tener una transparencia para que los EEUU y todo el mundo sea tan transparente como este museo", agregó.

A través de X (antiguo Twitter), la representante Velázquez sostuvo que "el museo es un viaje emocional que cataloga los abusos masivos contra los derechos humanos bajo el régimen de Pinochet y la importancia de la verdad y la reconciliación después de las atrocidades históricas".

"La visita fue un poderoso recordatorio del devastador costo humano del autoritarismo", remarcó.

These are the pictures of the Desaparecidos under the dictatorship. The empty frames represent the thousands still missing.



The visit was a powerful reminder of the devastating human cost of authoritarianism. pic.twitter.com/2O6LOoID02