Schalper y dichos de Matthei: Nada justifica la violación a DDHH, pero Carabineros no estaba preparado

Aunque recalcó que "nada justifica la violación a los derechos humanos", el diputado Diego Schalper, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y secretario general de Renovación Nacional (RN), pidió entender este miércoles el contexto en que habló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), sobre los abusos policiales en las protestas de 2019.

"Si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (Carabineros) no tenía la forma de defenderse", fue la frase de la jefa comunal que motivó la condena del oficialismo, incluido el propio Presidente Gabriel Boric, que acusó una "peligrosa deriva argumentativa" de la dirigenta gremialista.

Entrevistado por El Diario de Cooperativa, Schalper sostuvo que "uno tiene que mirar la frase en contexto. Yo creo que lo que quiso decir la alcaldesa Matthei es que (ante) el nivel de violencia que vivimos esos días, totalmente inesperado - y para el cual lo reconoció en su minuto el general director de Carabineros de la época, Mario Rozas-, no había una preparación institucional para ese nivel de violencia. Eso, acompañado a una oposición de la época que tenía un verdadero apoyo tácito, y algunas veces explícito, de esa violencia".

"LO QUE ESTÁ EN DEBATE ES SI EL USO DE LA FUERZA ES ABUSO PER SE O NO"

El parlamentario de RN se refirió además a la agenda de seguridad pública que se tramita con "fast track" en el Congreso, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes -una de ellas asesinada el pasado fin de semana- y la sensación creciente de inseguridad, que se ha convertido en una las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión.

En una intensa jornada, el Pleno de los diputados despachó ayer a segundo trámite constitucional en el Senado cinco proyectos cuya celeridad legislativa fue acordada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el titular de Justicia, Luis Cordero, y los presidentes de ambas Cámaras: secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.

Sin embargo, los jefes de comité de diputados decidieron sacar de la tabla de este miércoles la "Ley Retamal" y continuar, a partir de las 10.00 horas, con la tramitación de la nueva combinación "Ley Nain-Retamal", con opiniones a favor del Socialismo Democrático y cuestionamientos desde Apruebo Dignidad.

Diputados del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) han cuestionado que la "Ley Retamal" no cuenta con una normativa que establezca los límetes del uso de la fuerza por parte de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas en las funciones del control del orden público.

A juicio de Schalper, "lo que está en debate es si usted parte de la base que el carabinero hace uso de la fuerza lo hace de manera abusiva per se o no lo hace de manera abusiva per se".

"Aquellos que creemos que cuando Carabineros hace uso de la fuerza lo hace en virtud de un mandato constitucional y legal no podemos sino partir de la base que lo hace cumpliendo con su deber y haciendo un uso racional del medio empleado. Eso es lo que establece la legítima defensa; es decir, hay que aprobar que usted hace un uso racional del medio empleado. En el caso de Carabineros, siguiendo otras legislaciones en el mundo, parto de la base de que ha sido así", señaló el diputado opositor.

El legislador enfatizó que, en el caso de que un policía haga uso de la fuerza, "no acepto que ese carabinero concurra per se como imputado, no acepto que se parta de la base se que se ha cometido un abuso policial y, por lo tanto, se le abra un sumario y se le requise el arma, sino que parto de la base de que él ha actuado dentro del contexto del cumplimiento de su deber".

"Si alguien quiere problematizar un abuso policial, tiene las herramientas del Derecho: denuncias, querellas", cerró Schalper.