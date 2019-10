Senador Coloma y condena contra Labbé: Que sea después de 46 años, por presunción, me choca

El senador UDI Juan Antonio Coloma planteó sus dudas sobre la condena contra el coronel de Ejército en retiro Cristián Labbé por el delito de apremios ilegítimos, "en su carácter de lesa humanidad", a raíz de hechos ocurridos a inicio de la dictadura de Pinochet.

El ministro en visita Álvaro Mesa consideró en su fallo, que impuso una pena de tres años de presidio efectivo, que el ex ministro de la dictadura y también ex alcalde de Providencia fue autor de torturas en contra de Harry Cohen en noviembre de 1973, en la ciudad de Panguipulli, Región de Los Ríos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Coloma sostuvo que "después de 46 años, que alguien le diga que hay una presunción, porque no es que haya habido una comprobación, la condena es por presunción, y que sea por presunción después de 46 años me choca profundamente".

Asimismo, manifestó que la condena haya sido por torturas, "de esa naturaleza es muy violenta, muy dura", pero apuntó que "lo importante es ver si está bien investigado y bien sancionado en función de estas presunciones".

Labbé también está procesado como autor del delito de aplicación de tormentos cometido entre septiembre y octubre de 1973 contra el entonces oficial de la marina mercante Anatolio Zárate Oyarzún, en el marco de la causa Tejas Verdes.

"Él siempre ha alegado la absoluta inocencia, él estaba en un lugar donde se cometían (crímenes) y por referencia dicen que él pudo haber sido. Nunca ha sido una forma que me generen plenas convicciones", afirmó Coloma.

#EresCooperativa "Tremendamente injusto", dice Van Rysselberghe tras pena de cárcel para Cristián Labbé https://t.co/5mG7mGef2G pic.twitter.com/qNH8bSW1es — Cooperativa (@Cooperativa) October 3, 2019

"Ñuñoazo" de Salaberry...

Varios temas contingentes han involucrado a su partido en las últimas semanas, y uno de ellos fue el bullado "ñuñoazo" que provocó la salida del ahora ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry: Es un golpe para la UDI. Soy amigo de Salaberry, y tengo la convicción total de que es totalmente inocente", aseveró Coloma, pero lamentó que "en los países se instalan realidades.

En ese contexto, pidió respetar la presunción de inocencia e hizo un llamado "a la preocupación, a tratar de velar por que, en general, hay que probar las cosas antes de tomar decisiones".

Asimismo, criticó que diputadas de RN hayan filtrado la renuncia de Salaberry, asegurando que el mismo Presidente Sebastián Piñera se los había comunicado en una reunión que sostuvo con parlamentarios de ese partido.

"Fue especialmente desafortunado. No soy conspirativo y no digo que se haya fraguado la renuncia en esa reunión, sería de la máxima gravedad. Es desafortunado que se planteara algo que entiendo que el Presidente no lo dijo, pero no sé, es lo que entiendo", cuestionó.

Acusación constitucional: Primó la racionalidad

En tanto, resaltó el fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos (ex UDI), en la votación de esta semana en la Cámara de Diputados.

"Más que ser bueno para la UDI, es bueno para Chile. Me tocó leerla (...) y me hubiera parecido el más grave error grave a la institucionalidad democrática la aprobación de una acusación de esta naturaleza. Es muy bueno para el país que haya primado la racionalidad y el sentido común", subrayó.