Senadora Campillai: A seis años del 18-O, Boric "nos defraudó" y ha hecho el 1% por las víctimas

A seis años del estallido social, la senadora Fabiola Campillai criticó al Presidente Gabriel Boric y expresó que "defraudó totalmente" a las víctimas de lesiones oculares, ya que el Mandatario "hizo el 1% de lo que comprometió".

En una entrevista a La Tercera, Campillai -que perdió el sentido de la vista por acción del excarabinero Patricio Maturana- fustigó que "aquí hubo un Gobierno que prometió, que dijo que iba a luchar, que estaba comprometido supuestamente con nosotros, pero hoy día falta mucho y yo creo que no se ha hecho ni la mitad de lo que se tenía que hacer".

"El Presidente fue el que mandató avanzar en reparación. Se hicieron encuentros participativos, se hicieron informes que se entregaron al Ejecutivo y que nunca fueron leídos", acusó la senadora.

"En un principio creímos en él y lo apoyamos y estábamos contentos porque iba a haber justicia, verdad y un proyecto de reparación. Pero hoy sentimos que hay una deuda tremenda en materia de derechos humanos en Chile, y no tan solo desde el estallido, sino que también de dictadura (...). Y hoy ya no podemos esperar nada, porque es un Gobierno que ya va de salida", lamentó Campillai.

"En el momento en que Haydée Oberreuter salió del cargo (de subsecretaria de Derechos Humanos el 10 de marzo de 2023) nosotros perdimos la esperanza. Después supimos que no nos habíamos equivocado, porque desde Xavier Altamirano en adelante hubo un trabajo nulo, aunque no es culpa de ellos porque el que mandata es el Presidente", manifestó la parlamentaria.

"A lo mejor (Boric) pensó que iba a ser fácil trabajar por los derechos humanos. No sé qué habrá pasado en el camino, se habrá dado cuenta de que no era tan fácil, que la derecha era más firme", especuló.