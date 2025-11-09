Siete de cada 10 chilenos apoyan el fin de Punta Peuco como cárcel especial, según Cadem

La última Encuesta Plaza Pública de Cadem reveló este domingo que un 76% escuchó hablar sobre la decisión del Gobierno de convertir el penal Punta Peuco en una cárcel común y un 69% se mostró de acuerdo con la medida, mientras que un 26% está en desacuerdo.

Asimismo, un 34% opina que los militares presos por delitos de derechos humanos que estén gravemente enfermos o tengan una edad muy avanzada deben tener derecho a beneficios carcelarios. Cuatro puntos menos que en septiembre de 2023.

En tanto, un 63% piensa que estos no deben tener beneficios carcelarios y deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud.

Desaprobación al Presidente Boric sigue sobre el 60%

Por otro lado, el análisis publicó que en la primera semana de noviembre, un 33% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, cayendo un punto.

En cambio, su desaprobación sumó un punto y alcanzó el 63%.

Economía, crecimiento y sociedad

La encuesta mostró el 37% de los encuestados cree que el país va por un buen camino económico y un 54% se siente optimista o muy optimista respecto al futuro del país.

La percepción de progreso económico y la evaluación ecónomica positiva personal y familiar sumaron cuatro puntos, llegando al 34 y 63 porcentual, respectivamente.

En cuanto a la percepción económica posivia de las empresas llega al 55%, elevándose cinco puntos; la expectativa positiva de empleo cayó cuatro puntos, alcanzando el 24%, y las expectativas positivas de consumo al 34%, disminuyendo en seis puntos.

El sondeo contó un universo 1.231 casos totales, de hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes de todo el país. Un 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% restante en población rural.