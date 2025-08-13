Denuncian aparición de gallinas mutiladas tras luna llena en Santiago Centro

Desde hace más de un año que la rescatista de aves, María Cueto, ha denunciado el hallazgo de gallinas gravemente heridas y acompañadas con extraños mensajes en las calles de Santiago Centro.

La activista aseguró en sus redes sociales que hace dos semanas encontró un nuevo animal que "tenía sus cuatro extremidades fracturadas. La dejaron allí intencionalmente con vida. Esta es la gallina número 11 que aparece en las mismas condiciones".

Sin embargo, lo llamativo es que estos incidentes se repiten de manera constante después de cada luna llena, lo que ha llevado a pensar que podrían tratarse de rituales de brujería y no únicamente a casos de maltrato animal.

El patrón es siempre el mismo: los hallazgos ocurren en la calle Voillier, cerca del Parque Bustamante, tras la luna llena, con bolsas de alimento alrededor y, en numerosas ocasiones, acompañados de velas o extrañas notas escritas a mano.

"Me han hablado harto de brujería y magia negra. No sé exactamente qué pasa, pero no tengo más explicación. Estoy igual de anonadada que ustedes", comentó Cueto.

La rescatista aseguró que tanto la Municipalidad de Santiago como la Policía de Investigaciones (PDI) están al tanto del caso. Sin embargo, al no contar con patentes, direcciones ni nombres que permitan avanzar en la investigación, no se han logrado obtener resultados.