Destituido director de Senapred arremete contra alcaldesas de Viña y Quilpué

Dos días después de su remoción como director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal defendió este lunes, en El Diario de Cooperativa, su gestión de los incendios forestales que devastaron a la Región de Valparaíso e insistió en las críticas a los municipios de Viña del Mar y Quilpué, encabezadas por las oficialistas Macarena Ripamonti (RD) y Valeria Melipillán (CS), quienes -dijo- quedaron "totalmente" paralizadas tras la emergencia.

"No pueden haber instituciones del Estado culpando a las municipalidades", dijo hace unos días el Presidente Gabriel Boric tras la disputa que se desató entre el ahora exdirector del Senapred y las alcaldesas frenteamplistas por el manejo de la catástrofe.

A los roces con los municipios se sumó un informe de la Contraloría por la no emisión de la alerta SAE a tres comunas afectadas por las inundaciones en la Región del Maule en 2023.

Con esos episodios sobre la mesa, el sábado por la mañana el Gobierno le solicitó la renuncia a Hormazábal, la cual se hizo efectiva a partir de hoy.

Esto, según dijo un comunicado del Ejecutivo, por una decisión "en la necesidad de darle un nuevo impulso" a Senapred.

Ese impulso "se entiende. Puedo entender que, a lo mejor, esa es la vía que quieren buscar. Si es así, bien, doy un paso al costado, pero, por favor, que la persona que quede y a la institución les asignen ese impulso, y ese impulso va por los recursos", dijo Hormazábal en Cooperativa.

"Si es así, me voy contento y feliz porque se le va a asignar los recursos que, a lo mejor, a mí me hubiera gustado poder tener", señaló.

En relación a la forma en que supo de su destitución, el ahora exdirector del Senapred contó que habló "telefónicamente con la ministra (del Interior, Carolina Tohá) y me reuní con el subsecretario (Manuel) Monsalve".

Sobre las posibles causas que detonaron su salida, Hormazábal aseguró: "No hubo una razón puntual que me pudieran decir; (señalaron que había una) falla en la estructura y que alguien debía asumir la responsabilidad de esa falla en la estructura".

"Sinceramente, le tengo el más profundo aprecio al subsecretario Monsalve y a la ministra Tohá. Trabajamos muy bien, con una estrecha relación, pero no sabría decirle puntualmente (una razón)", acotó.

Y sostuvo que tras los incendios de Valparaíso "lo que hicimos fue una auditoría interna y también participamos en la auditoría del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos presentó esa auditoría y, por lo menos lo que tuvimos acceso, si eso fue alguna justificación para pedirme mi renuncia, no había nada que cuestionara" su gestión.

ROCES CON MUNICIPIOS

En Cooperativa, Hormazábal señaló que el Sistema y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que sostiene al Senapred, "está compuesto por una serie de engranajes y uno de esos son los municipios": "Todos tienen roles y funciones que cumplir y te das cuenta que queda a la vista que aquí hay una falencia principal, que es que los municipios no han cumplido; que han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que tienen y pasar de ser responsables a hacerse las víctimas y hacer que el Estado y el Gobierno asuman roles y actividades que a ellos les corresponde", cuestionó.

"Para nosotros ha sido bien complejo, porque, siendo que ellos tienen más de 2.000 funcionarios, nosotros, como Senapred, con 16 funcionarios (jefes en regiones), hemos tenido que estar asumiendo roles y tareas que del nivel municipal se deberían hacer", apuntó.

La "gran diferencia", dijo, fue Villa Alemana, cuya alcaldesa es la independiente Javiera Toledo, a quien alabó.

"Desde el momento en que ocurrió la emergencia, cuando fui al terreno, conversé con la gente y me dijeron 'aquí llegaron los camiones municipales, nos evacuaron, nos ayudaron a salir'. Después tuvimos que armar las casas de emergencia, la alcaldesa nos puso a disposición: 'aquí están los terrenos para que ustedes construyan', y en dos días -eran menos casas- construimos 18 casas en dos días (...) Trabajamos a la par con ellos", destacó.

En Viña del Mar y Quilpué, en cambio, "tuvimos que mandar a más de 40 funcionarios de nuestro servicio -un servicio que tiene pocos funcionarios, a lo largo del país somos 400- a terreno, desde los abogados a los que hacen la orden de compra. Tuvimos que dejar de hacer compras para poder ir a buscar terrenos donde construir, porque no teníamos un terreno, nadie nos asignaba, nadie nos decía aquí construyan".

"Tuvimos que ir a buscar, a hacer un barrido con una serie de funcionarios que se pusieron a disposición de otros organismos del Estado. De ahí tuvimos que hacer el levantamiento del lugar puntual y priorizar nosotros, siendo que a nosotros el municipio nos tiene que decir: 'necesito la casa acá'. Tuvimos que hacer ese trabajo, terminar de hacer las instalaciones de los servicios, algo que nosotros nunca habíamos hecho", criticó.

Consultado si considera que los municipios de Viña del Mar y Quilpué se paralizaron en medio de los incendios, Hormazábal fue tajante: "Totalmente; los primeros días estaban totalmente colapsados. No sabían qué realizar y ahora están en una etapa donde dicen 'yo necesito que me atiendan, que me ayuden. Yo soy víctima y el Estado tiene que venir a ayudarme'. Yo creo que eso es complejo, porque así el sistema no puede funcionar. Ellos son parte del sistema que tiene que ser parte de la respuesta".

DICHOS DE BORIC

Respecto a las declaraciones del Presidente Boric sobre sus roces con los municipios, y luego de que trabajadores del Senapred asegurasen ayer que su destitución fue una resolución de carácter "político" y un intento de "salvataje a municipios afines al Gobierno, como Quilpué y Viña del Mar", Hormazábal descartó hacer un "juicio político".

"Lo que sí quiero decir", afirmó, "es que tenemos un rol en la ley, que nos establece un rol de su supervisión (...) y, si vemos que algo se está haciendo mal, tenemos que hacerlo presente; esa es nuestra obligación. Y dentro de ese rol nos dimos cuenta que los municipios no estaban haciendo lo que corresponde y no lo siguen haciendo hasta hoy".

"Ha faltado exigir y poner más presión a los municipios para que ejerzan su rol", opinó.

SAE Y VIVIENDAS DE EMERGENCIA

En relación al funcionamiento de la alerta durante los incendios, Hormazábal apuntó que "el SAE, para poder actuar, tiene que tener un aviso. Si a nosotros nadie nos avisa que hay que enviar el SAE, no lo podemos enviar. Desde el momento en que a nosotros nos avisó Bomberos o las mismas delegaciones o los funcionarios, el SAE salió de inmediato. Si llegó tarde, es porque alguien, en su momento, no avisó que había que enviar el mensaje SAE antes".

Sobre las viviendas de emergencia, en tanto, aseveró que "estadísticamente, el avance que llevan es el más rápido que hemos tenido en la historia. Con baños y con instalación, llevamos 400 y fracción de viviendas al día de hoy".