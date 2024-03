Funcionarios de Senapred dicen que remoción de director "fue política y no técnica"

Trabajadores del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mostraron en desacuerdo este domingo con la decisión del Gobierno de remover al director del organismo, acusando que fue una resolución de carácter "político".

Según comunicó la Subsecretaría del Interior este sábado, a Álvaro Hormazábal se le exigió la renuncia, atendida "la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo, en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país".

Sin embargo, desde la Asociación de Funcionarios Senapred lamentaron "la decisión adoptada por el Presidente de la República (Gabriel Boric), ello porque injustamente hace responsable a nuestro Servicio de los problemas" entre el ente y los municipios.

"Esta resolución de carácter política y no técnica no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino que más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe", indicaron mediante un comunicado.

En la misma línea, Marcos Dinamarca, presidente nacional de la Asociación, sostuvo que los trabajadores del ente están "pagando costos políticos que están dados fundamentalmente por el salvataje que el Gobierno estableció respecto a los municipios afines a él, en este caso, Quilpué y Viña del Mar".

"Era más fácil sacar al director nacional y culparlo sobre situaciones que no son absoluta responsabilidad del Servicio, sino de un sistema que está hoy día en proceso de instalación", agregó el dirigente.

"La ley (que implementó este sistema) se promulgó el año pasado y ya está en funcionamiento, por lo tanto, no lleva más de un año y claramente se vio tensionado bajo esta catástrofe, los incendios de Viña particularmente", defendió Dinamarca.

COMISIÓN DE CÁMARA BAJA: MUNICIPIO DE VIÑA TAMBIÉN DEBE ASUMIR

Por su parte, diputados de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos defendieron que las investigaciones deben ser desarrolladas a fondo para no solamente determinar responsabilidades en Senapred, sino también en otros organismos.

"Evidentemente, el director de Senapred debía asumir la responsabilidad ante el desastre ocurrido en Viña del Mar, pero no es la única autoridad que tiene que asumir sus responsabilidades. El municipio de Viña del Mar (también) tiene una gran responsabilidad en la muerte de más de 100 personas y en la pérdida de miles de hogares", dijo el diputado republicano Cristian Araya.

En tanto, su par Rubén Oyarzo (PDG) señaló esperar que "las comisiones investigadoras aprobadas por la Cámara lleguen hasta las últimas consecuencias. Y claramente, la responsabilidad de Senapred y otros organismos debe ser investigada a fondo".

Por último, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) acusó que la criticada gestión del director evidencia la presencia de "amiguismos" y "favores políticos" al momento de su designación, en vez de "la lógica de nombrar personas con capacidad de co-gestión".