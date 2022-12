Académico explicó el famoso "Factor 30-30-30" que favorece la propagación de incendios forestales

Temperaturas superiores a 30°C, vientos sobre los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del ambiente inferior a 30 por ciento. Este es el conocido Factor 30-30-30, una combinación de condiciones bajo las cuales se facilita la propagación de incendios forestales.

Según el profesor Miguel Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, es importante destacar que este escenario no necesariamente es un requisito para que las llamas abarquen una mayor superficie, sino que es una señal de alerta, dado que -afirmó- se trata de condiciones muy favorables para incendios forestales de magnitud.

"Es útil. Por ningún caso es descalificable, solo que el origen del término no está demostrado científicamente, pero se acerca a las condiciones de extremo cuidado que debiera tomar conocimiento el gestor de incendios para tomar medidas", detalló el investigador, quien indicó además que "cuando se habla de esta condición, uno piensa que los incendios van a ser feroces y a veces no es así porque va a depender mucho del lugar donde se presente y la oportunidad de cómo se combata".

De acuerdo al académico, el "Factor 30-30-30" muestra su utilidad en las estrategias de prevención y en la entrega de información a la comunidad, sobre todo si se toma en cuenta las constantes olas de calor. Hay que "preparar a las comunidades con respuestas anticipadas", advirtió Castillo.

Precisa que, "por ejemplo, si la meteorología indica que a contar de mañana o en 72 horas más se viene una ráfaga de viento permanente y seco, y las condiciones no van a bajar de los 30°C o 32°C, las comunidades debieran establecer ciertos mecanismos de presupresión (preparación para un eventual combate): limpiar basurales, techumbres, actualizar redes de Whatsapp, coordinación con los municipios para ver cómo están las presiones de agua, cómo está el tema de los automóviles en cuanto a estacionamiento, caminos e infraestructura crítica".

EL FACTOR HUMANO

Según Castillo, una clave en esta temporada es el factor humano para la propagación de incendios forestales. Esto, porque cada día hay mayor conciencia respecto a la quema de pastizales y la correcta utilización del fuego en predios agrícolas, pero que, a partir de las condiciones meteorológicas y las alertas de peligro, esta es una práctica que se está erradicando.

"Por eso es que todos las semanas la Conaf está permanentemente monitoreando los calendarios para quema de pastizales y los agricultores insisten en quemar en verano y no es posible. Ni siquiera en verano, ya que quemar en primavera es complicado", comentó el experto.

Frente a esta temporada de incendios forestales, en que cada región tiene sus propias problemáticas, el llamado de Castillo apuntó a la conducta responsable, preventiva y a empatizar con la naturaleza. "Es muy espurio decirle a la gente que no bote basura o colillas en las carretera, porque lo van a hacer igual", complementó.

"Hay gente que es muy responsable, que se lleva su basura, sus colillas, que no hace fogata en sectores no autorizados, pero es una proporción mínima, y ahí es donde hay que focalizar fuertemente a la sensibilización, al problema que ocasiona el tema de los incendios forestales y que nos afecta a todos. No solo a los bosques, sino que también a la calidad de vida de las personas, sus fuentes de trabajo y la biodiversidad. Incendios van a ocurrir siempre, pero el llamado es a la conducta", cerró.