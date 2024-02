Académico: No veo la experiencia de reconstrucción del 27-F en Viña del Mar

Armando Durán Bustamante, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, analizó el proceso de reconstrucción tras el terremoto 8,8 y posterior tsunami que asoló el centro y sur del país, apuntando a que no se ha replicado en otras emergencias.

El experto, en conversación con El Diario de Cooperativa, declaró que pese a que se reforzaron las normativas de construcción o planes de emergencia tras el sismo de hace catorce años atrás -que el Presidente Gabriel Boric comparó la emergencia ocurrida en Viña del Mar-, la ayuda en su momento llegó rápidamente.

"El éxito que tuvo la reconstrucción en Chile fue justamente la descentralización y la permisología. Esta última se dejó de lado, por ejemplo, hoy día para construir una vivienda se necesita un permiso de edificación y posterior recepción municipal, para la reconstrucción eso se eliminó. Las constructoras podían construir en una vivienda en sitio residente sin tener el permiso y pagarse el 100% sin tener la recepción municipal. Y eso aumentó la construcción de viviendas", explicó sobre la experiencia anterior.

Asimismo, detalló que por el lado de la descentralización "fue que cada región optara por soluciones particulares de cada comuna", y ejemplificó que "esa rapidez, que fueron 32 mil viviendas, aproximadamente en la Región del Maule, fueron construidas en un periodo de cuatro años".

En esa misma línea, señaló que el proceso se repitió para el megaincendio de Valparaíso en 2014, donde se aplicó lo mejor del método. "Lo que se hizo fue que se tomaron las mejores constructoras más eficientes para trabajar por grupos. Fue muy rápida y efectiva", precisó.

"Eso es lo que se echa de menos acá, en la reconstrucción de Viña del Mar no veo esa experiencia de reconstrucción de cómo hacer las cosas rápido en las regiones, de llevar a las consultoras que tienen mayor disponibilidad, parcializar, crear un gran grupo y que cada uno toma una manzana", declaró.

En ese sentido, recalcó que "la destrucción del fuego es mucho mayor que un terremoto, porque al otro día se sigue haciendo la vida normal, sigue operando el refrigerador, en cambio, el fuego arrasa con todo, no deja nada, no deja el vehículo no dejas las tareas básicas, no existe la manera de partir de cero".

En tanto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) registra la activación de 18 planes de reconstrucción desde el 27F, en respuesta a tsunamis, incendios, aluviones, inundaciones, erupciones volcánicas, lluvias altiplánicas y tornados.