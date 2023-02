Alcalde de Longaví: No quiero pensar que porque soy de derecha han permitido que el fuego avance

El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, acusó este jueves que el incendio forestal que afecta su comuna no ha sido contenido con el esfuerzo ni los recursos necesarios, criticando la coordinación del Gobierno con el municipio local y realizando una fuerte acusación vinculada a su posición política.

Se trata del siniestro Río Blanco, que inició el pasado 4 de enero y que ya ha consumido más de cinco mil hectáreas en esta comuna de la Región del Maule.

"Llevamos más de un mes y medio en este incendio. Conaf está en conocimiento de esto, ha puesto algunos medios, pero el incendio sigue avanzando. Está rodeando las casas en el sector de La Balsa", puntualizó el jefe comunal.

En esta línea, acusó que "los funcionarios que estaban a cargo de esto no le han dado la urgencia que tiene este incendio. Veo que Conaf está tratando de hacer esfuerzos, pero no sé si todos. Vino una ministra y no se entrevistó con el alcalde".

"Pedirle a las autoridades nacionales que se incorporen en este incendio. No me gustaría pensar que porque soy un alcalde de derecha han permitido que este fuego avance de esta forma, creando alarma en parte de la población del sector cordillerano", acusó Menchaca.

Hasta este jueves, la Región del Maule suma más de 13 mil hectáreas quemadas por los incendios forestales, sin personas fallecidas y tres casas destruidas.