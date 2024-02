Alcaldesa de Villa Alemana criticó burocracia del Estado: "Es lento para llegar a las familias"

La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, criticó este sábado la burocracia que existe actualmente en el Estado para ir en ayuda de las personas que resultaron damnificadas por los fatídicos incendios que afectaron a la Región de Valparaíso.

En conversación con Cooperativa, la jefa municipal sostuvo que "el Estado hoy día es tremendamente lento para poder llegar rápido a las familias. Si ya es lento en la normalidad, deberíamos nosotros tener un Estado ágil para poder llegar de manera oportuna (a las familias), (pero) eso no lo tenemos"

"Y van a pasar de aquí miles de administraciones y Gobiernos centrales más que tengan que administrar los fondos del Estado, que tengan que administrar el Estado en general, y no lo va a poder hacer bien porque el Estado que nosotros tenemos, subsidiario por lo demás, hoy día es el que está débil para que nosotros podamos enfrentar las distintas realidades de Chile", explicó Toro.

POSIBLES FALLAS INSTITUCIONALES DURANTE LA EMERGENCIA

En esa misma línea, distintos expertos han comparado esta crisis con la que se generó posterior al terremoto de 2010 en cuanto a magnitud del desastre y víctimas fatales, ya que afirman que existieron posibles fallas institucionales al momento de enfrentar la emergencia .

Esto porque la ley que creó el Servicio Nacional de Prevención de Respuestas ante Respuestas (Senapred) establece el funcionamiento del Estado frente a estas coyunturas, e indica que es responsabilidad de la Conaf declarar la alerta de amenaza de incendio forestal, su nivel y cobertura, y comunicarla de forma oportuna y eficiente al Senapred.

Sin embargo, hoy está en duda si lo anterior ocurrió a tiempo, y esta es una de las aristas de la investigación que lidera el fiscal especializado, Osvaldo Ossandón. Por su parte, desde el Gobierno señalaron que la notificación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) se emitió sin el informe oficial de la Conaf, según consignó La Tercera.

"HEMOS CONSOLIDADO UN SISTEMA DE BAJA RESPONSABILIDAD"

Tras lo anterior, el consultor en gestión de emergencias, Michel De L'Herbe, señaló que "hemos establecido o hemos consolidado un sistema que tiene baja responsabilidad y rendición de cuentas, que no tiene normas, no tiene estándares, no tiene procedimiento. Por lo tanto, eso hace que básicamente el funcionamiento sea y llegue a un punto muchas veces de ser bastante intuitivo".

"Eso es muy complejo al momento de una emergencia, puesto a que en ese sentido se requieren directrices y responsabilidades claras, y también formas de funcionamiento que garanticen que en un momento de crisis se actúe con coherencia a la experiencia, a la ciencia, al conocimiento adquirido tanto nacional como internacionalmente", agregó el especialista.

Desde el Senapred respondieron que el Gobierno anunció diversas medidas para analizar la respuesta inicial a esta emergencia, como auditorías a nivel nacional -incluyendo a la Conaf- y la solicitud de un informe técnico internacional.

Sin embargo, desde el mencionado organismo señalaron que no van a adelantar conjeturas hasta que lleguen los resultados de los mencionados informes.