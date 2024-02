Alcaldesa de Villa Alemana pide implementar "estrategia ignífuga" en reconstrucción

La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, enfatizó la necesidad de repensar la política de reconstrucción tras la catástrofe de los incendios forestales de inicios de mes en la Región de Valparaíso, y encaminarla hacia una "estrategia ignífuga" para evitar tragedias como ésta, que provocó la muerte de 134 personas y dejó miles de viviendas destruidas o con daños de diversa consideración.

¿Dónde se debe reconstruir? "Es una pregunta que hoy debe estar en el debate político, que el Parlamento la tiene que tomar en serio. Y los actos de aquí en adelante, tanto de los planes reguladores de todas las comunas, y además de los suelos siniestrados donde hoy se tiene que levantar, tienen que pensar en una estrategia diferente", sostuvo en conversación con El Diario de Cooperativa.

Tomando como ejemplo que "hace años, producto de los múltiples terremotos, se crearon incluso casas antisísmicas", afirmó que "hoy el debate debe ser: ¿cómo además de casas antisísmicas, también tenemos una estrategia ignífuga?".

Apuntó a implementar medidas "antiincendios o que nos permitan mejorar el tiempo de salida de las casas, o que los barrios tengan medidas contra incendios", a la vez que inquirió: "¿Qué pasa con las redes de los grifos, los accesos de las calles para que Bomberos pueda entrar de manera mucho más fácil, qué pasa con la materialidad de las viviendas?".

"Debe ser una política pública", emplazó.

"QUEDA HARTO POR HACER"

Relativo a la afectación en la comuna, la alcaldesa detalló que "hasta ayer, considerando que todos los días hay fichas FIBE nuevas, llevamos aproximadamente 301 personas afectadas por el incendio: se materializan en 116 viviendas, 36 con pérdida total, y de esas ya llevamos 19 viviendas transitorias, y otras familias tomaron el bono de allegada y otras del bono de arriendo".

En tanto, destacó que 12 días después de los incendios ya estaban en condiciones de levantar las primeras casas de emergencia, y a las dos semanas ya había terminado al 100% la remoción de escombros, para dedicarse a abrir accesos hacia los pueblos rurales con Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

"Si bien vamos avanzando hacia la rehabilitación de los pueblos, todavía queda harto por hacer", puntualizó.

Por otra parte, dijo comprender el reclamo de su par de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien la semana pasada lamentó que "ya no llega la ayuda como llegaba antes; estamos solos como municipio de Viña del Mar y parte de los servicios públicos del Estado".

"La magnitud (de afectación) que tuvo Villa Alemana no se pude comparar con la Quilpué y menos la de Viña del Mar. Acá fue acotada, que no significa menos importante, y hasta el día de hoy seguimos recibiendo donaciones, atención y despliegue del Gobierno y del Gobierno Regional. (Pero) entiendo completamente lo que dicen las alcaldesas, porque la magnitud de ellas no se supera en tres o cuatro semanas, es un plan de rehabilitación que va a tomar meses o años", comentó Toledo.