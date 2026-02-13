Alerta amarilla regional en Valparaíso por incendios forestales simultáneos

#SENAPREDValpo Se declara Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso por incendio forestal. Infórmate en: https://t.co/yhAHZHQOSJ pic.twitter.com/6YA5d2detx

El Senapred declaró alerta amarilla para toda la Región de Valparaíso este viernes, ya que registra cinco incendios forestales en distintos puntos, en medio de altas temperaturas y vientos fuertes que dificultan el combate.

La situación más preocupante se da en Limache, donde un siniestro que hasta ahora abarca 140 hectáreas llevó a decretar una alerta roja comunal esta tarde por su cercanía a sectores habitados y líneas de alta tensión.

Además, el Senapred activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para instar a evacuar lo antes posible la Población Los Aromos 1 y el sector El Portezuelo de esa comuna: "Hacemos un llamado a la comunidad a la corresponsabilidad en el desarrollo de este proceso", indicó el director regional del organismo, Christian Cardemil.

Por otro lado, una docena de carros de Bomberos de Viña del Mar-Concón se desplegaron para controlar otro incendio, denominado "Condominio Portal del Mar", que afecta a 30 hectáreas del sector Fuerte Aguayo de Concón.

El complejo escenario en esa área llevó a Senapred a declarar otra alerta roja y emitir mensajería SAE con un llamado a evacuar "de manera inmediata y ordenada" los sectores Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.

Más temprano, se declaró alerta amarilla en la comuna de Nogales, por un siniestro que hasta el momento ha consumido 2 hectáreas, pero el aviso se canceló por un declive en la intensidad del fuego.

En este punto, el fuego "está siendo combatido por seis aeronaves de Conaf, junto a seis brigadas terrestres y seis compañías de Bomberos", indicó Cardemil, antes de llamar a vecinos y vecinas del sector a "mantenerse informados respecto de la evolución de esta emergencia".

Varios cuerpos de Bomberos de la zona han acuartelado a su personal de forma preventiva debido a este complejo escenario regional.

El avance de la emergencia

Respecto al detalle de la emergencia, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, indicó que "va con una proyección hacia el sector Los Peumos, por lo tanto, se emitió y se gestionó la alerta de evacuación para dicho sector, de manera preventiva por si es tenemos un cambio de viento y esta situación se complejiza".

"El incendio está bastante activo, (...) estamos trabajando con ocho brigadas, dos aviones, doce skidder y los dos tanqueros, aparte de seis cuerpos de bomberos de acá de las provincias de Limache y de Concón", informó.

"Estamos con alerta roja bicomunal en ambas comunas, Limache y Concón", confirmó Núñez.

La cifra de superficie afectada ascendió a 140 hectáreas confirmadas entre las comunas de Concón y de Limache, en una emergencia que, según Bomberos, está logrando ser contenida.