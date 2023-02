Canciller Urrejola ante críticas por sus vacaciones: "Decisión de volver fue personal, el Presidente no me lo pidió"

La canciller Antonia Urrejola volvió este domingo a sus funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores tras sus bulladas vacaciones en medio de los incendios forestales, las que le valieron críticas por no volver para la emergencia en medio del despligue del Gobierno por las zonas más afectadas por la catástrofe.

En una pauta en el Aeropuerto Pudahuel donde recibió el envío de ayuda desde Portugal, la Urrejola defendió su decisión de postergar su regreso a Chile hasta hoy afirmando que desde su lugar de vacaciones coordinó con el equipo de Cancillería todas las gestiones con otros países para el envío de ayuda al país.

Urrejola afirmó que "son críticas que tienen una intencionalidad política y que no tienen ningún asidero, muestra de aquello es toda la ayuda internacional que ha llegado durante todos estos días".

La ministra enfatizó que, pese a no estar en Chile, "estuvimos trabajando todos los días (con el equipo de Cancillería). Ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones, yo haciendo las gestiones que había que hacer como, por ejemplo, hablar con mis colegas cancilleres y, por lo tanto, estuvimos trabajando de manera conjunta".

"Las funciones de la Cancillería es poder mover la colaboración internacional, eso se hace a través de los contactos que yo tengo con mis distintas contrapartes y posteriormente los equipos de Cancillería van operacionalizando eso", explicó.

Además resaltó que "todo ese trabajo se va haciendo desde el primer día y, sinceramente, no habría cambiado en nada el gran trabajo que ha hecho la Cancillería, por lo tanto, quiero volver a insistir: Yo no volví por un tema del trabajo de la Cancillería; volví por una decisión personal para ponerme a disposición del Presidente si acaso él me requiere eventualmente en el territorio, cuestión que no es parte de Cancillería, pero sí me pareció que era necesario ponerme a disposición del Presidente".

"La decisión mía fue una decisión personal, el Presidente no me pidió que yo volviera", puntualizó.