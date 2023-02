Comuneros amenazaron a bomberos en Ercilla y los obligaron a entregar su carga de agua

El Cuerpo de Bomberos de Vicuña, que viajó hasta la comuna de Ercilla para combatir los incendios forestales, denunció que fueron amenazados por parte de comuneros de Temucuicui, quienes se desplazaban en camionetas y que obligaron a los voluntarios a entregar su carga de agua.

El primer comandante de ese cuerpo, Diógenes Rojas, relató que "hay problema con la comunidades mapuches, hay problemas serios en ese sector, pero nosotros no tenemos nada que ver con los problemas que ocurran ahí, que son de conocimiento público. Zonas donde no hay garantías, donde no hay presencia policial, ni militar, entonces al momento de salir al procedimiento fueron interceptados por gente de esa comunidad y fueron obligados a hacer la carga de agua a los vehículos particulares", publicó La Tercera.

"El problema se suscitó donde había un puente para cuatro toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20. Entonces el maquinista le manifestó a esas personas que no podía pasar por el tema del peso del vehículo, a lo cual ellos no lo entendieron, así que lo obligaron a pasar ese puente incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Bajo estas circunstancias, se hizo la carga de agua a los respectivos vehículos y posteriormente se volvieron al cuartel", relató.

Debido a esta situación, los comandantes y superintendentes de Bomberos mantendrán este jueves una reunión para analizar la decisión de retirar carros y personal ante la falta de garantías y seguridad en la comuna de Ercilla.