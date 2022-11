Con 3.200 kilómetros de cortafuegos buscarán mitigar los incendios forestales de temporada

Los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura junto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunciaron un aumento de un 10 por ciento en los cortafuegos implementados entre las regiones de Atacama y Magallanes, llegando a un total de 3.200 kilómetros en total a nivel nacional.

Se trata del Plan Nacional de Cortafuegos 2022-2023 con miras a la época de verano, en el cual trabajarán cerca de 1.500 trabajadores de Viabilidad del MOP, además de 1.100 maquinarias pesada, con énfasis en zonas urbano-rurales, en el entorno de infraestructuras críticas y en franjas de caminos públicos en zonas de alto riesgo.

El trabajo más amplio estará en la Región del Biobío, con 660 kilómetros; seguida por el Maule, con 390 kilómetros, y O'Higgins con 385.

"Haremos 3.200 kilómetros de cortafuegos, es decir, 300 kilómetros más", detalló el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien señaló que la maquinaria estará disponible "tanto para labores preventivas como para cada vez que Conaf nos llame para apoyar la contención de los incendios. Ya lo hicimos hace unas semanas atrás, y no les quepa la menor duda que lo seguiremos haciendo hacia adelante".

Seguimos avanzando en prevención de #IncendiosForestales 🚫🔥



Hoy el ministro @tvalenzuelavt junto al ministro de @mop_chile @jcgarciapdea y el director de @conaf_minagri presentaron el Plan Nacional de cortafuegos para la temporada 2022-2023, que reforzará zonas de interfaz👩‍🚒🏡 pic.twitter.com/ZRGoWmGQ5e — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) November 8, 2022

Respecto a los incendios provocados que, según se estima, se trata del 90 por ciento de la totalidad de los siniestros que se registran en el país, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sostuvo que "queremos terminar con la impunidad en esto, pero no es solo impunidad del desquiciado, el pirómano, que produce un incendio, sino que también de la omisión lesiva, el crimen contra el medio ambiente, que los porfiados que llevan combustible que hacen fuego donde no se puede, que no toman en consideración el factor tiempo, biomasa".

LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA

Finalmente, el director ejecutivo de la Conaf, Christian Little, enfatizó en la restauración de los suelos afectados y dijo que "a nosotros nos preocupa la conservación de los ecosistemas, la conservación del capital natural y ese capital que nos permite disfrutar de la belleza escénica, la producción de biomasa, de madera, de control de los procesos erosivos".

Por lo que hizo un llamado "a las personas que tienen terrenos que han sufrido de incendios, para que se acerquen a la Corporación y nosotros podamos llegar con las herramientas para poder restaurar, para poder recuperar esos terrenos que han sido dañados por los incendios".

Desde el mes de septiembre que se está llevando la coordinación para llevar a cabo este proyecto, que tendrá hasta enero del 2023 como plazo máximo para ejecutar este plan de prevención.