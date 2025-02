Conaf advierte: "Ñuble está con grandes incendios y siguen haciendo faenas agrícolas"

Aída Baldini, directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), advirtió que en la Región del Ñuble "siguen haciendo faenas agrícolas" a pesar de la alerta roja por temperaturas extremas para este fin de semana, por lo que reiteró el llamado a la prevención de incendios forestales.

"Los incendios no se deben a las altas temperaturas, (sino que) se deben a que alguien enciende una chispa", explicó.

En esa línea, Baldini hizo un llamado de atención a la Región del Ñuble: "Está con grandes incendios, estamos con tres alertas rojas en un área de alta cantidad de viviendas y siguen haciendo faenas agrícolas".

"No pueden", enfatizó la autoridad, quien agregó que "suena tan repetitivo decir una y otra vez 'no galletee, no haga esto, no haga lo otro', pero lo siguen haciendo".

"Por favor, son vidas humanas, son las viviendas de las personas las que están en peligro", reiteró Baldini.

AHORA. Directoras de CONAF y SENAPRED, Aída Baldini y Alicia Cebrián, respectivamente junto a equipo multidisciplinario, monitorean las regiones bajo condición de Altas

Temperaturas Extremas, comprendidas en el tramo de Valparaíso a La

Araucanía. En la instancia, se revisan la… pic.twitter.com/7VzT9flZ9l — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) February 9, 2025

Incendios forestales y altas temperaturas

El llamado de Conaf se da luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DC) emitiera una alerta por las altas temperaturas entre las regiones de Valparaíso y Biobío, donde las Regiones del Maule y Ñuble serían las más afectadas, pues los termómetros podrían alcanzar los 40°C.

#Alarma AAA1-2/2025 (actualización): [08/feb 11:56] Evento Extremo de Altas Temperaturas en zonas de las regiones del Maule y Ñuble https://t.co/kjWI0zIyGR pic.twitter.com/pYmYsLikWB — MeteoChile (@meteochile_dmc) February 8, 2025

Lo anterior genera condiciones propicias para la ocurrencia de incendios forestales. En esa línea, desde Senapred detallaron que actualmente existen cinco alertas vigentes por calor extremo y tres alertas amarillas por calor intenso.

Además, precisó que a lo largo del país se mantienen 15 incendios forestales activos, la mayoría concentrados en la Región de La Araucanía.

Balance de la temporada

Durante esta temporada se han detenido a más de 60 personas acusadas de generar incendios forestales.

El caso más reciente se registró ayer, cuando fueron aprehendidos cinco sospechosos de iniciar un incendio forestal en la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso)

Asimismo, en lo que va de la temporada también se han consumido 31.879 hectáreas, según detalló Conaf.

A modo de prevención, el Ministerio de Agricultura anunció el cierre de algunos parques y reservas nacionales para este fin de semana, además de recomendar la faena cero, con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores.

Desde Senapred también hicieron un llamado -en el contexto de altas temperaturas- a no hacer uso fuego al aire libre ni utilizar herramientas que generen chispas en zonas cercanas a vegetación, ya que pueden generar condiciones favorables para posibles incendios forestales.

Para realizar una denuncia o reporte ante posible humo o fuego, se puede contactar el número de emergencia de Conaf (130). Provocar un incendio es delito, que incluye penas que pueden llegar hasta 20 años de cárcel.