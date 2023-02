Conaf: Factor intencional es clave en 41% de incendios investigados en el Biobío y La Araucanía

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reveló que alrededor del 41% de los incendios investigados en las regiones del Biobío y La Araucanía durante esta temporada -desde julio de 2022 hasta hoy- fueron generados intencionalmente.

Según cifras de la Unidad de Análisis y Diagnóstico de la repartición que fueron citadas por La Tercera, el origen por un hecho doloso asciende a 42,2% en La Araucanía y a 37,2% en el Biobío, porcentajes que superan con creces el índice en torno al total de los siniestros indagados a nivel nacional, que alcanza un 24% (169 de 707).

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer ese último número el lunes, en respuesta a quienes sostienen que la mayoría de los megaincendios de la zona centro sur son intencionales, los que hasta ahora han consumido 451 mil hectáreas, 348 mil de ellas en La Araucanía, Ñuble y Biobío.

No obstante, en una minuta publicada esa misma jornada, la Conaf precisó que "existe una concentración de incendios intencionales en territorios donde la principal cobertura vegetacional se relaciona a plantaciones forestales, particularmente entre las regiones de Ñuble a La Araucanía".

"Ello puede ser la razón, que al analizar la información de Sidco en forma separada, las empresas forestales o algunas regiones tengan mayor proporción de incendios con estimación de causa intencional", añade el escrito.

CONFLICTO TERRITORIAL, DISPUTAS COMUNITARIAS Y OCIOSIDAD

Según el jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la Conaf, Rolando Pardo, los motivos más repetidos detrás de la intencionalidad "son los incendiarios (por causas monetarias o solo para generar daño), pero hay que verlo por región. Por ejemplo, en La Araucanía el conflicto territorial está presente, pero también hay venganza y enojo entre comunidades, o molestia con el mundo agrícola".

Por otro lado, observó que en Valparaíso la motivación se inclina más bien a la "ociosidad, lo mismo en Concepción, Penco o Tomé, pero no asociado a un conflicto territorial".

Ante los datos actualizados de la Conaf, el ministro de Vivienda, Carlos Montes -que anteriormente pidió enfocarse en el combate a las llamas-, señaló que "no descartamos la posibilidad de intencionalidad en los incendios forestales, pero también hemos remarcado que lo importante es que las causas se determinen a través de las investigaciones que corresponden por parte de las policías y el Ministerio Público, e instamos a que estas se realicen con la máxima celeridad posible. Eso es lo responsable".

La semana pasada, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) sostuvo que la intencionalidad de los incendios llega al 90% en algunas comunas, y que siete de cada diez incendios son intencionales en el Biobío, y seis de cada diez en La Araucanía.

EVENTUAL SESIÓN ESPECIAL EN LA CÁMARA

En paralelo, los presidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa de la Cámara -Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Jouannet (Amarillos)- se abrieron a convocar una sesión especial y secreta entre ambas instancias sobre la posible intencionalidad de los incendios.

Lo anterior fue solicitado el lunes por el diputado Diego Schalper (RN), quien instó a sus pares en una carta a "evaluar seriamente una eventual acción concertada de ciertos grupos extremistas con ánimos revanchistas y/o políticos; ya sea para confirmarlo y enfrentarlo, o para descartarlo con certidumbre".

Jouannet planteó a El Mercurio que "hay que transparentar absolutamente todo, por tanto, todo lo que corresponda a materias de fiscalización está bien. Cuando uno ha hecho las cosas bien y tomando las mejores decisiones a tiempo, no tiene por qué tenerle miedo a la fiscalización".

A su vez, cuestionó la cifra global de la Conaf en cuanto a la intencionalidad, asegurando que "en la mayoría de los casos no se provocan por condiciones climáticas. Que no venga la Conaf a decir que solo un 25% son intencionales, porque los focos son en diferentes partes en el mismo momento".

"La pregunta que vamos a hacer en todas estas comisiones es de dónde sacó la información la Conaf, quiero que me den una fuente empírica. No soy demagogo, pero claramente la gran mayoría de los incendios son intencionales. Y no sé si el Gobierno quiere bajarle el perfil a eso, pero sí les falta calle", agregó el exintendente.

En tanto, el diputado Alessandri indicó que su comisión evaluará la propuesta de Schalper, "pero en un principio yo creo que sería muy necesario (...) todo lo que pueda hacer el Congreso para averiguar más, cambiar las leyes que hay que cambiar y perseguir ese delito tan deleznable como quemar la propiedad de otro, la naturaleza, hay que hacerlo".