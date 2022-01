Conaf: Incendios forestales han afectado cuatro veces más de hectáreas esta temporada

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Munita, reveló que, en lo que va de la temporada, ha habido un 10 por ciento menos de incendios forestales, pero que han afectado "cuatro veces más" de superficie quemada a nivel nacional.

En conversación con Cooperativa, Munita aseguró que la temporada de incendios forestales "está comenzando antes" producto del cambio climático y que "a la fecha, respecto a la temporada pasada, tuvimos 2.990 incendios, hoy día llevamos 2.700, aproximadamente un 9 por ciento menos en número de incendios".

A pesar de lo anterior, aclaró que "el problema no está ahí, sino en el impacto que está teniendo: la temporada pasada, con 2.990 incendios teníamos 7.830 hectáreas quemadas, hoy día con el 10 por ciento menos de incendios, tenemos 31.874 (hectáreas quemadas), lo que significa prácticamente cuatro veces más en superficie. Eso es particularmente grave".

A esto se suma que las temporadas de incendios están comenzando antes: "si uno mira históricamente, duraban hasta abril y comienzos de mayo. Nosotros esta temporada comenzamos a tener incendios en agosto, que fue en Aysén, absolutamente excepcional, 1.400 hectáreas en esa fecha, y esperamos, si es que las condiciones permanecen, debiéramos estar terminando en julio, por lo tanto, prácticamente vamos a encontrar una temporada que da vuelta el año completo, por lo que es una cuestión a considerar muy relevante", dijo.

Además, indicó que los incendios de Los Sauces (Puerto Montt), Angol, O'Higgins y el Ñuble totalizaron 17.300 hectáreas quemadas que "del total quemado a la fecha, representan un 55 por ciento, por lo tanto, también hubo un foco que ojalá no se repita", y agregó que "estamos atentos a los pronósticos dentro de los próximos tres días" en las regiones del Maule al sur, debido a las altas temperaturas.

Finalmente, reflexionó en torno a esta situación y señaló que "no tenemos una cultura de prevención respecto a los incendios forestales, hoy día esperamos que el impacto de esto cause algún efecto y las personas generen una actitud más propensa y abierta a entender, no solamente su rol de prevenir, alertar y responsabilidad que puedan tener frente a un incendio, sino que también releven el impacto que tiene".

RECONSTRUCCIÓN DE CASTRO

A principios de diciembre un devastador incendio forestal se registró en la comuna de Castro, en la Isla Grande Chiloé, que dejó 142 viviendas quemadas y 500 personas damnificadas.

El director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, detalló a Cooperativa, que "hemos entregados ayudas importantes a los vecinos, como herramientas de trabajo para todos los damnificados que las perdieron, y en una segunda etapa, comenzaremos la reconstrucción de las viviendas, queremos partirla en febrero".

En esta línea, aseguró que "el despeje de los terrenos fue muy rápida, se unió mucha gente, y fue un récord, por lo que tenemos todos los terrenos despejados y estamos empujando fuerte la reconstrucción de las viviendas" definitivas, porque -según explicó- las viviendas de emergencia "muchas veces termina quedando como definitiva, asi que la idea es que las familias queden igual o mejor a como estaban".