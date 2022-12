Conaf: Si hay intensidad calórica como las del incendio de Santa Olga, los recursos siempre serán escasos

"No es porque no se dispongan, sino porque no existe la capacidad humana o de equipamiento para poder controlarlos", ahondó el jefe nacional de prevención de Conaf, Rolando Pardo.

Además, puntualizó que el 99% de estos siniestros "tiene una relación con las personas", ya sea por intencionalidad o por "acciones negligentes, accidentales e imprudentes".