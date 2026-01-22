Delegado del Biobío: "Aquí no hay ninguna emergencia controlada"

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, advirtió este jueves en Lo Que Queda del Día que la región continúa enfrentando una situación crítica por los incendios forestales, con múltiples focos activos y condiciones meteorológicas adversas, por lo que llamó a no bajar la guardia.

"Aquí no hay ninguna emergencia controlada. La emergencia no ha pasado", enfatizó la autoridad, al actualizar el estado de los incendios que afectan a distintas comunas del Biobío, pese al despliegue masivo de brigadistas, bomberos y recursos estatales.

Pacheco detalló que, aunque el megaincendio del borde costero fue el evento más grave de los últimos días, siguen existiendo frentes complejos, entre ellos en la zona sur cercana al Parque Nacional Nonguén, un incendio birregional en la comuna de Florida que se ha extendido hacia Quillón, y focos activos en Los Ángeles, en el sector Santa Fe, además de un incendio reciente en la zona de Puente 7.

"Todavía tenemos emergencias que son de preocupación, no con la magnitud del domingo, pero sí de mucho cuidado", recalcó, explicando que el viento y las altas temperaturas continúan dificultando las labores de combate.

Desgaste extremo de los equipos

El delegado confirmó la llegada de 145 brigadistas mexicanos, quienes ya fueron puestos a disposición para reforzar las labores en terreno y apoyar a los equipos que llevan varios días enfrentando jornadas extenuantes.

"Fueron más de 48 horas sin ningún descanso en los primeros días de combate, y luego solo han existido pequeñas ventanas que ni siquiera alcanzan para el reposo necesario", señaló, reconociendo el alto nivel de agotamiento físico y emocional de bomberos y brigadistas.

Pacheco mencionó además accidentes sufridos por equipos de emergencia, como un volcamiento que dejó funcionarios contusos, y episodios de alto riesgo vividos durante la madrugada del domingo. "Son situaciones al límite que viven los equipos todos los días", sostuvo.

Viviendas de emergencia y ayudas tempranas

En materia de apoyo a las familias afectadas -más de 870 viviendas destruidas-, el delegado explicó que el Estado enfrenta simultáneamente una emergencia activa y la entrega de ayudas tempranas. Entre estas, destacó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), labores de remoción de escombros y la instalación de viviendas de emergencia.

"A las 110 horas del inicio de la tragedia instalamos las primeras viviendas de emergencia", informó, precisando que las primeras cinco fueron levantadas en el sector rural de Lo Tato, en Concepción.

"Yo contabilizo las horas porque las familias también las cuentan: minuto a minuto sin un techo después de una experiencia traumática", subrayó.